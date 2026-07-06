『トイ・ストーリー5』洋画史上歴代No.1スタート テイラー・スウィフトの特別映像も公開
ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』が、7月3日の日本公開から歴史的な大ヒットスタートを切った。公開初週末3日間で動員164万人、興行収入24億1510万円を記録し、洋画作品のオープニング興行収入・動員ともに歴代No.1となった。
【動画】テイラー・スウィフト「I Knew It, I Knew You」特別映像
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃの絆を描き続けてきた人気シリーズの最新作。日本公開に先駆けて封切られた全米では、初週末3日間の興行収入が約1億6000万ドル（約257億6000万円※1ドル＝161円換算）を突破。イギリス、スペイン、メキシコ、韓国、中国などを含む世界各国でも好調なスタートを切り、「トイ・ストーリー」シリーズ歴代最高のオープニング成績を記録した。7月3日までの世界興行収入は7億6434万ドル（約1230億6013万円）を突破するなど、世界的な大ヒットとなっている。
日本でも公開初日に興行収入4億8440万7120円、動員32万671人を記録。『アナと雪の女王2』（最終興収133.7億円）、『トイ・ストーリー4』（同100.9億円）、『ズートピア2』（同157.4億円）の初日成績を上回り、洋画アニメーションおよびディズニー／ピクサー作品として歴代No.1のオープニングを達成した。
その勢いそのままに、公開3日間では動員164万人、興収24億1510万円を記録。『ズートピア2』の初週末興収18億9106万円を127.6％上回り、『アナと雪の女王2』の3日間成績（19億4223万円、145.4万人）も更新。実写作品を含めた洋画史上No.1のオープニングとなり、最終興収200億円超えも視野に入るスタートとなった。
この大ヒットを記念し、世界的アーティストのテイラー・スウィフトがシリーズへの思いを語る特別映像も公開された。
テイラーは、本作のために書き下ろした新曲「I Knew It, I Knew You」の作詞・作曲・プロデュースを、ジャック・アントノフと共同で担当。同曲はジェシーの新たな冒険から着想を得て制作された楽曲で、エンドロールでも大きな反響を呼んでいる。
解禁された映像では「I Knew It, I Knew You」に乗せてワールドプレミアでのランディ・ニューマンとの夢の共演の様子などが収められており、テイラーは「5歳で『トイ・ストーリー』に出会い何度も観てきたから、その世界の一員になれて胸が熱くなるわ」、「この曲を聴いて、大切な人との素敵な思い出を思い浮かべてほしい」とシリーズや楽曲に込めた思いを明かしている。
【動画】テイラー・スウィフト「I Knew It, I Knew You」特別映像
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃの絆を描き続けてきた人気シリーズの最新作。日本公開に先駆けて封切られた全米では、初週末3日間の興行収入が約1億6000万ドル（約257億6000万円※1ドル＝161円換算）を突破。イギリス、スペイン、メキシコ、韓国、中国などを含む世界各国でも好調なスタートを切り、「トイ・ストーリー」シリーズ歴代最高のオープニング成績を記録した。7月3日までの世界興行収入は7億6434万ドル（約1230億6013万円）を突破するなど、世界的な大ヒットとなっている。
その勢いそのままに、公開3日間では動員164万人、興収24億1510万円を記録。『ズートピア2』の初週末興収18億9106万円を127.6％上回り、『アナと雪の女王2』の3日間成績（19億4223万円、145.4万人）も更新。実写作品を含めた洋画史上No.1のオープニングとなり、最終興収200億円超えも視野に入るスタートとなった。
この大ヒットを記念し、世界的アーティストのテイラー・スウィフトがシリーズへの思いを語る特別映像も公開された。
テイラーは、本作のために書き下ろした新曲「I Knew It, I Knew You」の作詞・作曲・プロデュースを、ジャック・アントノフと共同で担当。同曲はジェシーの新たな冒険から着想を得て制作された楽曲で、エンドロールでも大きな反響を呼んでいる。
解禁された映像では「I Knew It, I Knew You」に乗せてワールドプレミアでのランディ・ニューマンとの夢の共演の様子などが収められており、テイラーは「5歳で『トイ・ストーリー』に出会い何度も観てきたから、その世界の一員になれて胸が熱くなるわ」、「この曲を聴いて、大切な人との素敵な思い出を思い浮かべてほしい」とシリーズや楽曲に込めた思いを明かしている。