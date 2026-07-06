「3ヶ月で10kg減量する」カンナム、親友の“衝撃的な脂肪肝”にダイエット公約
YouTubeチャンネル「동네친구 강나미 [Kangnami]」が「地下鉄の友達の健康状態.. 本当に衝撃的です」と題した動画を公開した。動画では、カンナムが親友である“地下鉄の友達”ことスンリを連れて健康診断を受診し、その衝撃的な結果と終わった後の爆食いエピソードを披露している。
視聴者から「スンリの健康が心配」という声が多く寄せられたため、一緒に健康診断を受けることにした二人。採血では共に注射を怖がる姿を見せ、笑いを誘う。そして、人生初の睡眠麻酔による胃内視鏡検査を控えるスンリに対し、カンナムは「お酒を15本も飲むから麻酔が効かないかも」と心配を口にする。実際、スンリは薬を入れてもなかなか眠らず、追加の薬でようやく眠りにつくというハプニングが発生した。
注目の結果発表では、カンナムは脂肪肝やピロリ菌がない健康な胃であったものの、「高脂血症」と診断され驚きの表情を見せる。一方、体重119.9kgのスンリは、内臓脂肪が深刻で脂肪肝の数値が22％に達していることが発覚。「急激に痩せるのは良くないが、まずは20kg減量しなければ」と医師から厳しい宣告を受けた。
深刻な結果にショックを受けた二人だったが、病院を出るとすぐにタッカンマリの店へ直行。さらに、しゃぶしゃぶ店をハシゴしてうどんとチャーハンを平らげ、最後はカフェで特大のスイーツを楽しむという見事な食べっぷりを見せた。食事中、スンリは「3ヶ月で10kg減量する」と宣言。カンナムは、成功したら海外旅行をプレゼントし、失敗したらマラソン出場や罰ゲーム動画の撮影を行うという公約を交わした。
親友の健康を気遣う優しさを見せつつも、結局は共に食欲に負けてしまうカンナムとスンリ。飾らない二人のやり取りと固い絆に、多くの視聴者が笑顔になっている。
視聴者から「スンリの健康が心配」という声が多く寄せられたため、一緒に健康診断を受けることにした二人。採血では共に注射を怖がる姿を見せ、笑いを誘う。そして、人生初の睡眠麻酔による胃内視鏡検査を控えるスンリに対し、カンナムは「お酒を15本も飲むから麻酔が効かないかも」と心配を口にする。実際、スンリは薬を入れてもなかなか眠らず、追加の薬でようやく眠りにつくというハプニングが発生した。
注目の結果発表では、カンナムは脂肪肝やピロリ菌がない健康な胃であったものの、「高脂血症」と診断され驚きの表情を見せる。一方、体重119.9kgのスンリは、内臓脂肪が深刻で脂肪肝の数値が22％に達していることが発覚。「急激に痩せるのは良くないが、まずは20kg減量しなければ」と医師から厳しい宣告を受けた。
深刻な結果にショックを受けた二人だったが、病院を出るとすぐにタッカンマリの店へ直行。さらに、しゃぶしゃぶ店をハシゴしてうどんとチャーハンを平らげ、最後はカフェで特大のスイーツを楽しむという見事な食べっぷりを見せた。食事中、スンリは「3ヶ月で10kg減量する」と宣言。カンナムは、成功したら海外旅行をプレゼントし、失敗したらマラソン出場や罰ゲーム動画の撮影を行うという公約を交わした。
親友の健康を気遣う優しさを見せつつも、結局は共に食欲に負けてしまうカンナムとスンリ。飾らない二人のやり取りと固い絆に、多くの視聴者が笑顔になっている。
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