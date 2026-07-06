【THE GUNDAM BASE POP-UP in AOMORI】 開催期間：7月30日～8月16日 時間：10時～19時（各日とも最終入場は18時30分） 会場：イオンモール下田2階 イオンホール （ 青森県 上北郡おいらせ町中野平40-1）

BANDAI SPIRITSは、イベント「THE GUNDAM BASE POP-UP in AOMORI」を7月30日より開催することを発表した。開催期間は8月16日まで。会場は「イオンモール下田2階 イオンホール」。

「THE GUNDAM BASE POP-UP」は、BANDAI SPIRITSが運営する期間限定の出張イベントとなっており、ガンダムベースで販売されているガンプラやグッズなどを購入することができる。

今回「バンダイ ホビーサイト」にて本イベントの開催決定を発表しており、「THE GUNDAM BASE POP-UP in AOMORI」で販売を予定しているガンダムベース・イベント限定ガンプラや、雑貨・お菓子類などの一部商品を公開している。

「THE GUNDAM BASE POP-UP in AOMORI」販売商品（一部）

「HG 1/144 ガンダムベース限定 ユニコーンガンダム ペルフェクティビリティ(デストロイモード)」価格：4,180円

「MG 1/100 ガンダムべース限定 RX-78-3 G-3ガンダム Ver.3.0」価格：5,720円

「MGSD ガンダムベース限定 ガンダムバルバトス [アイアンブラッドコーティング]」価格：7,150円

「1/1 ガンプラくん[ガンプラくん劇場イメージカラー]」価格：880円

「HG 1/144 マイティーストライクフリーダムガンダム[リサーキュレーションカラー/ネオンブルー]」価格：3,300円

「MG 1/100 ウイングガンダムゼロEW [CROSS CONTRAST COLORS / CLEAR PURPLE]」価格：7,150円

「ガンプラくんのおおきなあたま」価格：5,500円

「フェイスマグ νガンダム」価格：1,760円

「ガンプラくん ラングドシャ」価格：1,296円

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