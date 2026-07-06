年収は平均以上、なのにどこにも居場所がない…カジュアルな転職の波に乗り、2社目の不満から「ジョブホッパー」へ転落するエリートたちの共通点
転職のカジュアル化が進む現代、かつての「一流大学→大手企業」という王道ルートを歩んだエリートたちの間で、30代からの「予後不良」が目立ち始めている。ステップアップのつもりで環境を変え、気づけば市場価値をすり減らす「高学歴ジョブホッパー」たち。受験という正解のあるゲームを勝ち抜いてきた彼らが、なぜキャリアの激変に対応できず漂流してしまうのか。学歴研究家・じゅそうけん氏が、その構造的な罠と、確実に自尊心を蝕む「真の末路」を考える。
みんかぶプレミアム連載「コスパと予後から考える学歴論」
ステップアップではなく「リセット」を繰り返す、予後不良の高学歴たち
近年、キャリアの多様化が進み、従来までのような一流大学から大手企業に入れば間違いない、という状況ではなくなっている。終身雇用制度は崩壊しかかっているとは以前から言われていたが、コロナ禍以降さらに転職市場が活性化し、猫も杓子も転職を検討する時代となった。
「転職を検討する理由は本当に様々で、業務内容のレベルアップや年収のアップといったものから、ワークライフバランスの改善、人間関係の改善、リモート比率の上昇など多種多様。何かを変えたいと思った時に転職、という選択肢が自然と浮かんでくるようになっている」人材紹介に従事する友人はこう言う。
実際に筆者の世代で周囲にいる人間は、終身雇用の恩恵を受けた世代の両親を持ち、その教育方針に則って一定水準以上の大学に進学してきた人間が多い。新卒就活では、いわゆる「誰もが知っている企業」を中心に受けるのが王道であり、それがもっとも安全な人生設計であるかのように信じられていた。しかし、アラサーにもなってくると、それが必ずしも正解ではなかったと思い知らされる。
転職を複数回経験している知人も少なくないが、悲しいことに、必ずしも皆がステップアップできているわけではない。転職が当たり前になったことで、むしろ30歳前後から人生の幸福度が下がっていく、いわば“予後不良”の高学歴が目立ち始めたのである。そして、そのような状況に陥った時、やがて「ジョブホッパー」というレッテルを貼られることになる。そこで今回は、「ジョブホッパー」になってしまった高学歴たちの末路について考えて行きたい。
---
高学歴のジョブホッパー化を決定づける「プライド」と「1度目の転職」
従前のイメージでは、ジョブホッパーとなるのは「新卒就活失敗組」ひいては、「大学時代をうまく過ごせなかった人」なのだと認識していた。もちろん上記のような人は、意思決定のタイミングで確固たる意思がない状態であり、尚且つそんな中途半端な自分自身に折り合いをつけて一定の待遇を取りに行くという感覚が希薄なため、転職を繰り返す傾向にはある。
しかし、学生生活や新卒就活を傍目から見ても「うまくやっていた」人であってもジョブホッパーとなる可能性は十分あるという。上述の人材紹介業に従事する友人曰く、そのような人がジョブホッパーとなるかそうでないか、の大きな分かれ目は「1度目の転職」だという。
「一定学歴があって、1社目で何かしらの要因で現状に不満を抱えている人は基本的には『こんなはずではない』という思いが強い傾向にあります。そこでの転職活動でどのような判断をするかどうかがかなり大きな分け目になる傾向にあると私は見ています」
これは一体どういうことなのだろうか。
---
新卒就活の成功体験という足枷。他業界でも通用するという「勘違い」
「まず新卒で一定の社格の企業に在籍している人は、全くの他業界でも新卒就活のようにうまく行くと勘違いした状態で参入してきます。しかし、現職の業務と全く親和性がないような業界に行こうとすると書類落ちが続くというジレンマに陥ります。ここで折り合いをつけて現職で頑張るという気持ちになれば転職しないという結論になります。しかし、自己成長や将来を見据えた決断、などといった甘い言葉で他業界に転職をすると一気に予後が悪くなる傾向にあります。要は、わかりやすい目の前の年収や社格の部分で『キャリアダウン』の転職を選択するかどうか、というのは大きな分水嶺といえます」
上記の通り、まず最初の壁は企業内での評価と市場での評価は別物だという事実だ。中途市場では、何をしてきたのか、どんな成果を数字で示せるのか、他社でも通用する能力があるのかが問われる。
ところが日本の大企業総合職、とりわけ文系職種は、思った以上に「その会社の中でしか通用しない作法」に最適化されていることが多い。本人は高度な仕事をしているつもりでも、外から見れば「調整」「根回し」「稟議」「社内政治」の比率が高く、汎用性のある専門スキルとして評価されにくい。最初の転職ではブランドで何とかなることもあるが、ここで選択を間違えると上記の事実も相まってより厳しい現実と向き物理ことになる。