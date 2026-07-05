「一瞬マジかなって」「ちょっと怖かった」明石家さんまと新幹線で遭遇…宮川大輔が今でも後悔する失敗談
「うわ! やってもうた……!」お笑いタレントの宮川大輔が、明石家さんまとのエピソードを明かした――。
明石家さんま
○「めちゃくちゃ二日酔いで」「大阪着くまでちょっと寝よう」
宮川は、6月月30日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。さんまの話題になると、過去に、新幹線で偶然一緒になったと明かし、「僕、前の日に結構お酒飲んで、めちゃくちゃ二日酔いで。大阪着くまでちょっと寝ようと思ってた」と回想。「ああ! 大輔! なんや?」「大阪なんです」と軽く会話したが、「普通の後輩やったら、お話させてもらったりするじゃないですか。そやけど、ホンマにしんどかったんで……。“さんまさん、すみません。ちょっと寝ていいですか?”って言うて」と振り返った。
さんまに、「寝ろ寝ろ。かまへん」と言われ、新大阪駅に着くまで寝ていたという宮川。しかし、「起きたら、“ホンマに寝た後輩おらへんで”って言うて、帰っていきはって。うわ! やってもうた……! 甘えたのに〜って。“二日酔いですみません!”みたいな」と吐露。さんまは、「嘘や! 嘘や!」と笑っていたようだが、「ちょっと一瞬マジかなって。ちょっと怖かった」と後悔の念。これに、「ギャグだから」と返した関根勤は、「“寝かしてください”って言ったからよかったのよ」「正直に言ったほうがいいよ」とフォローしていた。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。
明石家さんま
○「めちゃくちゃ二日酔いで」「大阪着くまでちょっと寝よう」
宮川は、6月月30日に更新されたYouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』にゲスト出演。さんまの話題になると、過去に、新幹線で偶然一緒になったと明かし、「僕、前の日に結構お酒飲んで、めちゃくちゃ二日酔いで。大阪着くまでちょっと寝ようと思ってた」と回想。「ああ! 大輔! なんや?」「大阪なんです」と軽く会話したが、「普通の後輩やったら、お話させてもらったりするじゃないですか。そやけど、ホンマにしんどかったんで……。“さんまさん、すみません。ちょっと寝ていいですか?”って言うて」と振り返った。
【編集部MEMO】
関根勤は、2022年5月に公式YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』を開設。現在、チャンネル登録者数は30万人を超え、総再生数は1億3,000万回を突破。概要欄では、「関根勤がこれからの日本の未来を支えていく若きサラリーマン、学生の皆様そして若手芸人の皆様に少しでもお役に立てる情報を発信していきたい」と方針を掲げている。