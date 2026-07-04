なぜ格下カーボベルデに苦戦？　偉才メッシが証言したアルゼンチンが死闘を強いられたワケ「名声だけで過小評価する人もいるかもしれないが…」【W杯】

カーボベルデと激闘を繰り広げたアルゼンチン。その中でメッシは何を考えていたのか(C)Getty Images

まさかの苦戦だった。

現地時間7月3日に行われた決勝トーナメント1回戦で、アルゼンチン代表はカーボベルデ代表と対戦。世界ランク67位の“格下”を相手に2度のリードを追いつかれる苦戦を強いられながら3-2で延長120分の死闘を制した。

【動画】メッシの華麗なるトラップからのゴールをチェック

幸先は悪くなかった。アルゼンチンは29分に鮮やかなトラップから華麗なる一撃を沈めたリオネル・メッシのゴールで先制。39歳の大エースのW杯史上最多通算20得点目でチームも勢いに乗るかと思われたが、カーボベルデの身体を張った守りに苦戦が続く。

そして、59分にデロイ・ドゥアルテに豪快な又抜きシュートを決められて1-1とされたアルゼンチンは、延長戦の93分にリサンドロ・マルティネスのゴールでふたたび勝ち越し。勝利を大きく手繰り寄せたかに思われたが、103分にカーボベルデのシドニー・カブラルに芸術的なミドルシュートを決められてまたも追いつかれてしまう。

さしものイレブンにも疲労の色が見え始めた中、ふたたびエースが試合を突き動かす。メッシのCKをクリスティアン・ロメロがヘッド。これが相手CBディネイの手に当たってゴールに吸い込まれた。

これで三度突き放したアルゼンチンは、全員が完全に自陣に下がって逃げ切り体制を構築。ロングボール主体のパワープレーを選択したカーボベルデの追い上げを何とかかわした。

決してボールを支配できていなかったわけではない。むしろ、試合の大半はカーボベルデの陣営で展開され、ワンサイドゲームの様相を呈していた。しかし、局面でボールロストや不用意な守備対応が悪目立ち、攻守が間延びする時間もあった。