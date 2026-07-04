『朱色の仮面』メインPV第1弾公開でキャスト8人発表 主人公・ペル役は木村太飛
豪華キャスト8人のコメントも到着
読売テレビ・日本テレビ系で10月にスタートするテレビアニメ『朱色の仮面』（毎週土曜 後5：30）のメインPV第1弾が公開された。あわせて、主人公・ペル役の木村太飛のほか、山本悠有希、浦和希、星野貴紀、駒田航、榎木淳弥、井上和彦、大塚明夫が出演することが発表された。
【動画】かっけぇ！声も解禁された『朱色の仮面』メインPV第1弾
メインPV第1弾は、後悔に揺れる瞳のまま歯を食いしばり、立ち尽くすペルの姿と、「俺は超ド級の悪人だ」と呟くセリフから幕を開ける。武神の仮面から始まった悲劇を繰り返さないと誓い、強敵へと挑むペルが映し出された映像となっている。
さらに、「この国の仮面を狙っているって…私も連れてって！」と訴えるソナ、「あとは俺に任せとけ」と笑みを見せながら、煙を操り敵へと向かうモク、「見極めろ、我らの目的のために」と眉間に皺を寄せるゴウオンらも次々に登場。
そして、「師匠の仮面は俺が全てぶっ壊す!!」という叫びとともに、”猫の仮面”や”蜘蛛の仮面”などいくつもの仮面を操りペルが強敵たちへと真正面から挑んでいく激闘シーンも映し出されている。抗えぬ宿命に立ち向かう者たちの信念が激しく交錯し、壮大な物語の行方への期待が高まる映像となっている。
伝説の仮面職人ガストン・ルーの弟子である本作の主人公ペル・ダレストを演じるのは、テレビアニメ『カグラバチ』でも主人公・六平の声を務めることが発表され話題となった木村。師を殺めてしまった過去を持つ仮面職人、というキャラクターを演じる。
そして、ペルとともに旅をすることになる元王女ソナルエ・メイウッドを山本、煙の仮面の使い手モク・シャリブを浦が演じる。
さらに、リスブランのトップであり、世界最強と名高い剣士ゴウオンを星野、リスブランの第一統治隊隊長トトクを駒田、かつてのペルの兄弟子ゼントを榎木、伝説の仮面職人ガストンを井上、ガストン史上最高傑作と呼ばれる仮面の一つ、武神の仮面を大塚が担当する。
本作は、漫画・那波なばな氏、原作・Dr.Poro氏による『ヤングキングアワーズ』（少年画報社）連載中の同名漫画が原作。少年たちが、強敵、後悔、そして過酷な運命へ立ち向かっていく仮面バトルファンタジー。主人公・ペルは伝説の仮面職人の弟子であり、強大な仮面に操られた末に、意図せず仲間と師匠を殺めてしまった過去を持つ。そして、二度とこのような悲劇を生まないよう、世界中に散らばる師匠の仮面を壊すことを決意し旅に出る。その先で、信頼できる友と出会い、敵うはずのない強敵との激闘が繰り広げられていく。
■キャストコメント
▼ペル・ダレスト役：木村太飛
ペルが背負い、そして囚われている過去はとても重く少年1人に抱えきれる過去ではありません。ペルの心に寄り添うと言うよりもペルと一緒に過去を背負う気持ちで収録に望ませていただきました。この作品を通してペルの成長を大切にし、皆様の心にあったかくて熱い想いを残せたらと思います。『立ち向かう事』『赦し赦されること』この2つを大切にして誠心誠意演じさせていただきます。こんなに素敵な作品！本当にうれしいです!!よろしくお願いいたします!!!
▼ソナルエ・メイウッド役：山本悠有希
ソナ役を務めさせていただきます、山本悠有希です！原作を拝読したとき、王道アクションの面白さと共に自らの罪をどう許していくのかという深いテーマ性を感じました。ソナも作中で自身の罪と向き合っていきます。彼女の葛藤に想いを馳せながら演じさせていただいています！迫力あるアクションシーンを楽しんでいただきつつ、芝居の面では、登場人物達の心の機微や成長にも注目して見ていただけるとうれしいです。ソナ達に襲い掛かってくる運命に負けないよう、毎回立ち向かいながら収録しておりますので、何卒よろしくお願いします!
▼モク・シャリブ役：浦和希
モクの声を担当させていただきます、浦和希です！自分にとって仮面とは、理想の姿を映し出したものだと思っています。弱気な自分を隠してカッコよくいたい、面白くありたい、完璧でありたい…本作ではそんな夢を本当に叶えるような、さまざまな仮面が登場します。少年の夢のようなワクワクする仮面から、身の毛もよだつようなおぞましい仮面まで…仮面を中心に渦巻く陰謀の中で、困難に立ち向かっていくペル達をどうか一緒に見守ってもらえたらうれしいです。放送をどうぞお楽しみにお待ちください！
▼ゴウオン役：星野貴紀
テレビアニメ『朱色の仮面』にて、ゴウオン役を務めさせていただきます。国を奪い、力で道を切り拓いてきた男。ペルたちの前に立ちはだかる、“圧”そのもののような存在です。その刃と生き様は、物語に確かな爪痕を残していくはずです。ぜひ放送をお楽しみに。
▼トトク役：駒田航
私が演じたトトクという役は登場のシーンから強烈でした！強くて冷淡で、無慈悲で不気味。でも強い己の美学を持ち合わせているという演じ甲斐のある要素盛りだくさんなキャラクター。主人公のペルとソナの前に最初に立ちはだかる敵ということで気合いが入りました。第一話のアフレコでは、ペル役の太飛くんとお芝居でしっかりぶつかり合えて光栄でした。最高に面白い『朱色の仮面』、アニメも原作も存分に堪能していただけたら幸いです。
▼ゼント役：榎木淳弥
原作を読ませていただいたとき、キャラクターそれぞれが何かに抗い、立ち向かっている姿にすごくパワーを感じました。僕が演じるゼントも例外ではなく、とてもパワーを必要とするキャラクターなのでメインキャストの方々のエネルギーを感じながら作り上げていきたいと思います！
▼ガストン役：井上和彦
ガストン役を演じさせていただきます。この役が決まった時、難しい役だなと思いましたが、だからこそやりがいのある役だと思います。皆さんと一緒に魅力あふれる作品になるよう頑張ります。
▼武神の仮面役：大塚明夫
武神の仮面役、仰せつかりました大塚明夫です。この役が中ボスになるのかラスボスになるのか。いずれにせよ誠心誠意、主人公を痛めつけるつもりでおります。今のところは最強の敵ですがこの先どう相成りますことやら…。皆様と一緒に追いかけ、盛りあがろうと思っております！あぁ…また憎まれるなあww
読売テレビ・日本テレビ系で10月にスタートするテレビアニメ『朱色の仮面』（毎週土曜 後5：30）のメインPV第1弾が公開された。あわせて、主人公・ペル役の木村太飛のほか、山本悠有希、浦和希、星野貴紀、駒田航、榎木淳弥、井上和彦、大塚明夫が出演することが発表された。
【動画】かっけぇ！声も解禁された『朱色の仮面』メインPV第1弾
メインPV第1弾は、後悔に揺れる瞳のまま歯を食いしばり、立ち尽くすペルの姿と、「俺は超ド級の悪人だ」と呟くセリフから幕を開ける。武神の仮面から始まった悲劇を繰り返さないと誓い、強敵へと挑むペルが映し出された映像となっている。
そして、「師匠の仮面は俺が全てぶっ壊す!!」という叫びとともに、”猫の仮面”や”蜘蛛の仮面”などいくつもの仮面を操りペルが強敵たちへと真正面から挑んでいく激闘シーンも映し出されている。抗えぬ宿命に立ち向かう者たちの信念が激しく交錯し、壮大な物語の行方への期待が高まる映像となっている。
伝説の仮面職人ガストン・ルーの弟子である本作の主人公ペル・ダレストを演じるのは、テレビアニメ『カグラバチ』でも主人公・六平の声を務めることが発表され話題となった木村。師を殺めてしまった過去を持つ仮面職人、というキャラクターを演じる。
そして、ペルとともに旅をすることになる元王女ソナルエ・メイウッドを山本、煙の仮面の使い手モク・シャリブを浦が演じる。
さらに、リスブランのトップであり、世界最強と名高い剣士ゴウオンを星野、リスブランの第一統治隊隊長トトクを駒田、かつてのペルの兄弟子ゼントを榎木、伝説の仮面職人ガストンを井上、ガストン史上最高傑作と呼ばれる仮面の一つ、武神の仮面を大塚が担当する。
本作は、漫画・那波なばな氏、原作・Dr.Poro氏による『ヤングキングアワーズ』（少年画報社）連載中の同名漫画が原作。少年たちが、強敵、後悔、そして過酷な運命へ立ち向かっていく仮面バトルファンタジー。主人公・ペルは伝説の仮面職人の弟子であり、強大な仮面に操られた末に、意図せず仲間と師匠を殺めてしまった過去を持つ。そして、二度とこのような悲劇を生まないよう、世界中に散らばる師匠の仮面を壊すことを決意し旅に出る。その先で、信頼できる友と出会い、敵うはずのない強敵との激闘が繰り広げられていく。
■キャストコメント
▼ペル・ダレスト役：木村太飛
ペルが背負い、そして囚われている過去はとても重く少年1人に抱えきれる過去ではありません。ペルの心に寄り添うと言うよりもペルと一緒に過去を背負う気持ちで収録に望ませていただきました。この作品を通してペルの成長を大切にし、皆様の心にあったかくて熱い想いを残せたらと思います。『立ち向かう事』『赦し赦されること』この2つを大切にして誠心誠意演じさせていただきます。こんなに素敵な作品！本当にうれしいです!!よろしくお願いいたします!!!
▼ソナルエ・メイウッド役：山本悠有希
ソナ役を務めさせていただきます、山本悠有希です！原作を拝読したとき、王道アクションの面白さと共に自らの罪をどう許していくのかという深いテーマ性を感じました。ソナも作中で自身の罪と向き合っていきます。彼女の葛藤に想いを馳せながら演じさせていただいています！迫力あるアクションシーンを楽しんでいただきつつ、芝居の面では、登場人物達の心の機微や成長にも注目して見ていただけるとうれしいです。ソナ達に襲い掛かってくる運命に負けないよう、毎回立ち向かいながら収録しておりますので、何卒よろしくお願いします!
▼モク・シャリブ役：浦和希
モクの声を担当させていただきます、浦和希です！自分にとって仮面とは、理想の姿を映し出したものだと思っています。弱気な自分を隠してカッコよくいたい、面白くありたい、完璧でありたい…本作ではそんな夢を本当に叶えるような、さまざまな仮面が登場します。少年の夢のようなワクワクする仮面から、身の毛もよだつようなおぞましい仮面まで…仮面を中心に渦巻く陰謀の中で、困難に立ち向かっていくペル達をどうか一緒に見守ってもらえたらうれしいです。放送をどうぞお楽しみにお待ちください！
▼ゴウオン役：星野貴紀
テレビアニメ『朱色の仮面』にて、ゴウオン役を務めさせていただきます。国を奪い、力で道を切り拓いてきた男。ペルたちの前に立ちはだかる、“圧”そのもののような存在です。その刃と生き様は、物語に確かな爪痕を残していくはずです。ぜひ放送をお楽しみに。
▼トトク役：駒田航
私が演じたトトクという役は登場のシーンから強烈でした！強くて冷淡で、無慈悲で不気味。でも強い己の美学を持ち合わせているという演じ甲斐のある要素盛りだくさんなキャラクター。主人公のペルとソナの前に最初に立ちはだかる敵ということで気合いが入りました。第一話のアフレコでは、ペル役の太飛くんとお芝居でしっかりぶつかり合えて光栄でした。最高に面白い『朱色の仮面』、アニメも原作も存分に堪能していただけたら幸いです。
▼ゼント役：榎木淳弥
原作を読ませていただいたとき、キャラクターそれぞれが何かに抗い、立ち向かっている姿にすごくパワーを感じました。僕が演じるゼントも例外ではなく、とてもパワーを必要とするキャラクターなのでメインキャストの方々のエネルギーを感じながら作り上げていきたいと思います！
▼ガストン役：井上和彦
ガストン役を演じさせていただきます。この役が決まった時、難しい役だなと思いましたが、だからこそやりがいのある役だと思います。皆さんと一緒に魅力あふれる作品になるよう頑張ります。
▼武神の仮面役：大塚明夫
武神の仮面役、仰せつかりました大塚明夫です。この役が中ボスになるのかラスボスになるのか。いずれにせよ誠心誠意、主人公を痛めつけるつもりでおります。今のところは最強の敵ですがこの先どう相成りますことやら…。皆様と一緒に追いかけ、盛りあがろうと思っております！あぁ…また憎まれるなあww
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