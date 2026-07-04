韓国の5人組ガールズグループ『LE SSERAFIM』のメンバーとして活躍する、SAKURAこと宮脇咲良（28）。7月1日にインスタグラムを更新し、“激変”した最新ショットを公開した。

「今日はキレイです」という意味の韓国語が添えられた投稿では、椅子に座りカメラ目線の宮脇の姿が。腰近くまである黒髪のスーパーロングヘアを10枚のショットで披露した。ここ最近ではブロンドやピンクのハイトーンカラーのボブスタイルが定番となっていた宮脇。ウィッグと思われるが、サラサラのスーパーロング姿が大人っぽく、色白の美肌をより際立たせている。

この投稿には55万以上のいいねがつき、世界中から1500件を超えるコメントが殺到している。コメント欄には、

《ロングヘアさくちゃんキターーーーーー！最高です》

《さくらちゃんはどんな髪型も似合う 今回の黒髪ロングも似合いすぎ》

《ピンクのククラから黒髪のククラへ・・・たった1日で大変身なんて、一体どんな魔法なの！？》

《やばい美しすぎる 女神だろ普通に》

と、日本語はじめ英語や韓国語、中国語など多言語で驚きと称賛の声が寄せられた。

しかし、それよりも気になるのが宮脇のファッション。

「宮脇さんは白のざっくりしたサマーニットを着用しているのですが、オーバーサイズすぎて、ほぼ肩からずり落ちています。あえての着こなしでしょうが、レースのインナーが見えていて、“ほぼ下着”姿状態。これにはコメントで《服ちゃんと着て》というツッコミもありました。宮脇さんといえば先日も奇抜なファッションが話題になったばかりです」（スポーツ紙記者）

そのファッションとは、宮脇が6月10日にインスタグラムに投稿した“超ミニ”ホットパンツ姿のことだ。これはMVで着用していた衣装。6月12日にLE SSERAFIM、ILLIT、KATSEYEがタッグを組み、デジタルシングル『ICONIC BY MISTAKE』をリリースした。3組ともBTSなどのグローバルアーティストを多数輩出するHYBE MUSIC GROUPレーベルの所属とあって、世界的に大きな話題に。MVも独特の世界観を醸し出している。

宮脇の衣装は、口元まで襟が立った大ぶりのレザージャケットに、ボトムスは超ミニのホットパンツと肌がほぼ透けた黒のストッキングという斬新なスタイル。コメントでも《上と下の露出の差に驚いた》《すごい素敵すぎます》などとやはり驚きと称賛の声があがっていた。

今後もその着こなしに注目が集まりそうだ。