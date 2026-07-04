きょう放送『THE MUSIC DAY』、タイムテーブル発表【タイムスケジュール＆シャッフルメドレー一覧掲載】
日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2026』が、きょう4日に千葉・幕張メッセから9時間30分（後1：30〜後10：54）にわたって生放送される。それに先立って、全出演アーティストのタイムテーブルが公開された。
【写真】総勢42人！シャッフルメドレー参加者
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢65組のアーティストとともに届ける。
総合司会を櫻井翔、MCを羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行を市来玲奈アナウンサーが務める。
タイムテーブルは以下の通り。
【『THE MUSIC DAY 2026』タイムテーブル】
※各時間アーティスト名50音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は、変更の可能性あり
■午後1時台
M!LK
ROIROM
「昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART1」
キマグレン
CANDY TUNE
バブルガム･ブラザーズ
■午後2時台
INI
AND2BLE
かりゆし58
KiiiKiii
kurayamisaka
THE RAMPAGE
島谷ひとみ
日向坂46
FANTASTICS
MAZZEL
■午後3時台
アイナ・ジ・エンド
家入レオ
キタニタツヤ
FUNKY MONKEY BΛBY’S
マルシィ
「教えてちさ子先生！『音楽人生相談』」
高嶋ちさ子
■午後4時台
&TEAM
SUPER BEAVER
TREASURE
なにわ男子
LINDBERG
■午後5時台
＝LOVE
小室哲哉×NCT WISH
超特急
TWS
中島健人
Number_i
松本伊代×CUTIE STREET
「教えてちさ子先生！『音楽人生相談』」
高嶋ちさ子
■午後6時台
IVE
Do As Infinity
NEWS
平原綾香
Le Couple 藤田恵美
「昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART2」
B.B.クィーンズ
AiScReam
THE RAMPAGE×FANTASTICS
■午後7時台
あいみょん
大泉洋
King ＆ Prince
島袋寛子
SixTONES
NiziU
「シャッフルメドレー PART1」
「りくりゅうペア×櫻井翔対談企画」
三浦璃来
木原龍一
櫻井翔
■午後8時台
あいみょん
海援隊
亀梨和也
timelesz
Travis Japan
BE:FIRST
ブルーノ･マーズ
「ディズニー・オン・アイス」SP企画
宮舘涼太（Snow Man）×山崎育三郎
長屋晴子（緑黄色社会）
RIKU（NiziU）×MIIHI（NiziU）
氷上ナビゲーター：坂本花織
「シャッフルメドレー PART2」
■午後9時台
大塚愛
SixTONES
Snow Man
緑黄色社会
「渡辺直美×HANA in NY」
渡辺直美
HANA
「歌おう！平成リバイバルソング」
BONNIE PINK
けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征（FANTASTICS）
福原遥
酒井法子
BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）
■午後10時台
Snow Man
福山雅治
山下智久
【シャッフルメドレー タイムテーブル】
「シャッフルメドレー PART1」
■午後7時台
「ジェットコースター・ロマンス」
高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）、森本慎太郎（SixTONES）
「BANG! BANG! バカンス!」
小山慶一郎（NEWS）、深澤辰哉（Snow Man）、西畑大吾（なにわ男子）、原嘉孝（timelesz）
「SHE! HER! HER!」
渡辺翔太（Snow Man）、大西流星（なにわ男子）、宮近海斗（Travis Japan）、寺西拓人（timelesz）
「stripe blue」
京本大我（SixTONES）、佐久間大介（Snow Man）、大橋和也（なにわ男子）
「Ho! サマー」
増田貴久（NEWS）、中島健人
「カンパイ！！」
田中樹（SixTONES）、宮舘涼太（Snow Man）、長尾謙杜（なにわ男子）、中村海人（Travis Japan）、橋本将生（timelesz）
「シャッフルメドレー PART2」
■午後8時台
「夏のかけら」
松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）、松倉海斗（Travis Japan）
「太陽がいっぱい」
阿部亮平（Snow Man）、藤原丈一郎（なにわ男子）、川島如恵留（Travis Japan）、篠塚大輝（timelesz）
「ウィークエンダー」
佐藤勝利（timelesz）、永瀬廉（King & Prince）、ラウール（Snow Man）、道枝駿佑（なにわ男子）
「哀愁でいと（NEW YORK CITY NIGHTS）」
松村北斗（SixTONES）、七五三掛龍也（Travis Japan）
「罪と夏」
高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、向井康二（Snow Man）、高橋恭平（なにわ男子）、吉澤閑也（Travis Japan）、猪俣周杜（timelesz）
「ハダシの未来」
加藤シゲアキ（NEWS）、菊池風磨（timelesz）、ジェシー（SixTONES）、岩本照（Snow Man）
【写真】総勢42人！シャッフルメドレー参加者
今年のテーマは「音楽の物語」。自分の好きな曲だけをイヤホンで聞く時代だが、音楽を“物語”と味わうことで、新たな音楽との出会い、時代を越える名曲の再発見が、きっとある。テレビだからこそできる世代も性別もすべてを超えた、みんなでつながる9時間30分を総勢65組のアーティストとともに届ける。
タイムテーブルは以下の通り。
【『THE MUSIC DAY 2026』タイムテーブル】
※各時間アーティスト名50音順に掲載（メドレー・企画を除く）
※放送時間は、変更の可能性あり
■午後1時台
M!LK
ROIROM
「昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART1」
キマグレン
CANDY TUNE
バブルガム･ブラザーズ
■午後2時台
INI
AND2BLE
かりゆし58
KiiiKiii
kurayamisaka
THE RAMPAGE
島谷ひとみ
日向坂46
FANTASTICS
MAZZEL
■午後3時台
アイナ・ジ・エンド
家入レオ
キタニタツヤ
FUNKY MONKEY BΛBY’S
マルシィ
「教えてちさ子先生！『音楽人生相談』」
高嶋ちさ子
■午後4時台
&TEAM
SUPER BEAVER
TREASURE
なにわ男子
LINDBERG
■午後5時台
＝LOVE
小室哲哉×NCT WISH
超特急
TWS
中島健人
Number_i
松本伊代×CUTIE STREET
「教えてちさ子先生！『音楽人生相談』」
高嶋ちさ子
■午後6時台
IVE
Do As Infinity
NEWS
平原綾香
Le Couple 藤田恵美
「昭和平成令和歌おう踊ろうメドレー PART2」
B.B.クィーンズ
AiScReam
THE RAMPAGE×FANTASTICS
■午後7時台
あいみょん
大泉洋
King ＆ Prince
島袋寛子
SixTONES
NiziU
「シャッフルメドレー PART1」
「りくりゅうペア×櫻井翔対談企画」
三浦璃来
木原龍一
櫻井翔
■午後8時台
あいみょん
海援隊
亀梨和也
timelesz
Travis Japan
BE:FIRST
ブルーノ･マーズ
「ディズニー・オン・アイス」SP企画
宮舘涼太（Snow Man）×山崎育三郎
長屋晴子（緑黄色社会）
RIKU（NiziU）×MIIHI（NiziU）
氷上ナビゲーター：坂本花織
「シャッフルメドレー PART2」
■午後9時台
大塚愛
SixTONES
Snow Man
緑黄色社会
「渡辺直美×HANA in NY」
渡辺直美
HANA
「歌おう！平成リバイバルソング」
BONNIE PINK
けんじ（19ジューク、3B LAB.☆S）×八木勇征（FANTASTICS）
福原遥
酒井法子
BEOMGYU／TAEHYUN／HUENINGKAI（TOMORROW X TOGETHER）
■午後10時台
Snow Man
福山雅治
山下智久
【シャッフルメドレー タイムテーブル】
「シャッフルメドレー PART1」
■午後7時台
「ジェットコースター・ロマンス」
高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）、森本慎太郎（SixTONES）
「BANG! BANG! バカンス!」
小山慶一郎（NEWS）、深澤辰哉（Snow Man）、西畑大吾（なにわ男子）、原嘉孝（timelesz）
「SHE! HER! HER!」
渡辺翔太（Snow Man）、大西流星（なにわ男子）、宮近海斗（Travis Japan）、寺西拓人（timelesz）
「stripe blue」
京本大我（SixTONES）、佐久間大介（Snow Man）、大橋和也（なにわ男子）
「Ho! サマー」
増田貴久（NEWS）、中島健人
「カンパイ！！」
田中樹（SixTONES）、宮舘涼太（Snow Man）、長尾謙杜（なにわ男子）、中村海人（Travis Japan）、橋本将生（timelesz）
「シャッフルメドレー PART2」
■午後8時台
「夏のかけら」
松島聡（timelesz）、松田元太（Travis Japan）、松倉海斗（Travis Japan）
「太陽がいっぱい」
阿部亮平（Snow Man）、藤原丈一郎（なにわ男子）、川島如恵留（Travis Japan）、篠塚大輝（timelesz）
「ウィークエンダー」
佐藤勝利（timelesz）、永瀬廉（King & Prince）、ラウール（Snow Man）、道枝駿佑（なにわ男子）
「哀愁でいと（NEW YORK CITY NIGHTS）」
松村北斗（SixTONES）、七五三掛龍也（Travis Japan）
「罪と夏」
高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、向井康二（Snow Man）、高橋恭平（なにわ男子）、吉澤閑也（Travis Japan）、猪俣周杜（timelesz）
「ハダシの未来」
加藤シゲアキ（NEWS）、菊池風磨（timelesz）、ジェシー（SixTONES）、岩本照（Snow Man）