「強引に力ずくでキス」女性市議が実名会見　ベテラン市議からわいせつ被害訴え　相手側は「キスした事実ない」と全面否定　横浜市

3日午後2時から始まった、横浜市議会の田中優希議員（50）の会見。

田中優希議員：

まさか視察中に尊敬する谷田部市議から、エレベーターの中で強引に力ずくでキスをされて。（世の中の）同様の被害にあった方にも、すぐに警察に相談にいって、取り調べをしてもらう、そんな行動を起こしてほしいと思い、会見を開いた。

田中議員が訴えたのは、同じ横浜市議会の谷田部孝一議員（76）からのわいせつ被害です。

捜査関係者などによりますと、2025年10月、田中議員は谷田部議員らと視察のため九州地方へ。

その際、谷田部議員は宿泊先のホテルのエレベーターで、同意なく田中議員にキスをするなどした疑いが持たれています。

被害について相談を受け、警察は谷田部議員を不同意わいせつの疑いで書類送検しました。

谷田部議員は田中議員の会見中にコメントを発表。

「『キスをした』という事実はなく、不同意わいせつに該当する行為も行っておりません」と疑惑を全面否定しています。

田中優希議員：

「していない」と主張できる、強さなのか、その思考回路については、なかなか私には理解しがたい。私も毅然（きぜん）と対応してまいります。