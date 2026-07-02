「パンガシウス」という魚、ご存知ですか？最近、スーパーなどで見かけるという方もいるかもしれません。輸入量は10年でおよそ4.6倍。人気のワケを取材しました。

「パン…ガシウス？」

「パンガシウスって知らんな」

30代

「日本のお魚じゃない感じですか？」

鮮魚のパックのシールに書かれた、見慣れない「パンガシウス」の文字。

きょう、さいたま市にあるスーパーでは、白身魚「パンガシウス」の特売が行われていました。バジルやレモン風味に味付けされた切り身が100グラムあたり139円！

30代

「財布に優しい、こういう安価なものがあるんだよということを知ってもらえば、魚を食べる機会も増えると思う」

生鮮市場TOP 大成店 鮮魚チーフ 兒櫻祐さん

「一般的に流通されている白身魚に比べて、2割から3割はお買い得で提供できております。食用のナマズの一種で」

「パンガシウス」とは、東南アジアに生息する淡水魚。欧米や東南アジアでは、よく食べられているといいます。

売上は去年のおよそ1.5倍！スーパーのバックヤードでは、次から次へとパック詰めの作業が行われていました。

また、イオンでも、パンガシウスは店頭に並んでいます。

財務省の貿易統計によると、輸入量は2015年におよそ2649トンでしたが、去年は1万2208トンと、10年あまりで4.6倍に増えています。

いま、存在感が増している「パンガシウス」。どんな味なのでしょうか？

東京・足立区にあるベトナム料理店。ベトナムでは「バサ」と呼ばれ、親しまれている魚なんだそう。

昔のベトナム 店主 チャン ハーさん

「ベトナムではソテーが有名だから、ソテーよく食べています」

そのソテーがこちら。レモングラスやピーマンなどと炒めた逸品は、地元でも、店でも人気メニューです。

衣をつけて、からりと揚げたこちら。このワンプレートで、お値段550円。甘辛ソースで仕上げたそのお味は…

記者

「白身がとってもフワフワしていて、おいしいです」

淡泊でさっぱりとした味わいが特徴の白身魚なだけに、レシピサイトには多くのレシピも登場しています。

身近な存在になりつつある「パンガシウス」。活躍の場は、まだまだ広がりそうです。