《この度は、関係者及び、ファンの皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております》

6月28日、インスタグラムでこう謝罪した俳優・村上虹郎（29）。父に俳優・村上淳（52）、母に歌手・UA（54）を持つ大物二世でありながら、数々の作品で独自の才覚を発揮してきた村上だが、最近明るみになった過去の“傷害事件”が原因で、今後の活動も不透明な状況になってしまった。

「6月26日、村上さんが’24年3〜5月にかけて、当時交際していた女性に暴行を加えた疑いで書類送検されたことが明らかになりました。女性の髪をつかんで頭を窓に叩きつけたり、顔を殴るなどして全治1カ月の重傷を負わせた疑い。当時、村上さんは被害女性と同居したいたといい、警察の調べに対して『怪我をさせたことは間違いない』と話しているようです。’14年の俳優デビュー以降、世界的ブームとなったNETFLIXドラマ『今際の国のアリス』シリーズ（’20〜’25年）や、NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』（’21年）など、話題作品で好演してきた村上さんですが、今回の騒動が俳優活動のネガティブな影響を与えることは必至でしょう」（芸能記者）

実際、騒動はすでに村上の仕事に支障をきたしている。村上がCBO（最高ブランディング責任者）を務めるeスポーツチーム「UNLIMIT」は7月1日、公式Xで村上をめぐる騒動を謝罪した上で、《本件が社会に与えた影響の重大さならびに、UNLIMITのブランドの根幹を担うCBOという役職の責任を重く受け止め、UNLIMITとして村上虹郎とのCBO契約の継続は困難であると総合的に判断いたしました》と説明し、村上との契約終了を発表した。

また、村上は7月3日放送開始のドラマ『ストレンジ−伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話−』（テレビ東京系）の初回に出演予定だったが、2日の『スポニチアネックス』によると、同局は村上が出演する予定だった初回を見送るという。代わりに第2話を繰り上げて放送するほか、初回の見逃し配信も見送られる方針だという。

さらに、村上にとって唯一の“レギュラー番組”でもあるラジオ番組『模索ラジオ 村上虹郎』（TOKYO FM）にも影響が……。

同番組は、TOKYO FMの「ポッドキャストメンバーシップ」内で配信されている。“俳優・村上虹郎が、その日の気分や興味のままに語り、番組のかたちをゆるやかに模索していく”というコンセプトの番組で、テレビ画面やスクリーンを通してでは知ることができない村上の素顔や、仲のいい俳優仲間を招いて展開するトーク、リスナーとの対話など、ファンにとっても魅力ある内容となっていた。

番組は毎週木曜日に配信されるため、騒動後初めての配信は、7月2日に予定されていた。ところが、その前日、番組公式ホームページでは《模索ラジオ 村上虹郎』に関するお詫びとお知らせ》（原文ママ）とのタイトルで、以下の声明が掲載されたのだ。

《平素より『模索ラジオ 村上虹郎』をお聴きいただき、誠にありがとうございます。先日の報道を受けまして、「模索ラジオ 村上虹郎」は、6月25日（木）の配信をもって終了させていただくこととなりました。2026年7月31日（金）17:00に新規番組メンバーシップ会員入会停止・継続決済停止、8月31日（月）17:00をもって、サイトは閉鎖となります》

村上は’23年3月に心身の不調を理由に休養を発表し、’25年から本格的に復帰。復帰年の9月から継続してきた『模索ラジオ』だったが、騒動の余波はこの番組にまで及び、Xでは一部のリスナーからは配信終了を惜しむ声が上がっている。

《模索ラジオも終わっちゃうのか……死ぬほどくらってる、、》

《模索ラジオの配信終了やしUNLIMITを契約終了か、、かなしすぎる》

《わーーーん虹郎のラジオ大好きだったー》

今後、“自分の言葉”で騒動に関して話す機会を設けるという村上。果たして、その場所は一体どこになるのだろうか。