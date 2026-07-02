【なか卯】夏の風物詩「すだちおろしうどん」を発売　徳島県産すだちを丸ごと1個のせた爽やかな味わい

丼ぶりと京風うどんチェーンのなか卯は、7月8日(水)午前11時から「すだちおろしうどん」を販売する。価格は「すだちおろしうどん」並580円(税込)。447店舗で販売予定。

徳島県産すだちを丸ごと1個(小サイズは半個)のせた夏季限定メニュー。香り豊かなすだちを搾ることで、なか卯特製のしょうゆだれを合わせたのど越しのよいうどんに程よい酸味を加え、大根おろしとともにさっぱりとした味わいを楽しめる。

あわせて、かつお節とオクラをトッピングした「かつお節オクラすだちおろしうどん」も販売する。さらに、“二八そば”を使用した「すだちおろしそば」「かつお節オクラすだちおろしそば」も用意する。

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〈ラインアップ一覧(価格はすべて税込)〉

◆すだちおろしうどん

小 420円

並 580円

大 680円

◆かつお節オクラすだちおろしうどん

小 520円

並 680円

大 780円

◆すだちおろしそば

小 520円

並 680円

大 800円

◆かつお節オクラすだちおろしそば

小 620円

並 780円

大 900円

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※持ち帰り可能。一部店舗では価格が異なる。