傷害の疑いで書類送検された俳優の村上虹郎（29）がCBOを務めるeスポーツチーム「UNLIMIT」が1日、公式Xを更新。村上のCBO契約を終了すると発表した。

チームは6月26日に村上の活動を停止すると発表。村上の所属事務所ディケイドと連携し、状況を確認中であると説明していた。

この日は「CBO 村上虹郎 契約終了のお知らせ」と題した文書を発表し「現在も事実関係の確認は継続して行われておりますが、本件が社会に与えた影響の重大さならびに、UNLIMITのブランドの根幹を担うCBOという役職の責任を重く受け止め、UNLIMITとして村上虹郎とのCBO契約の継続は困難であると総合的に判断いたしました」とし「つきましては、2026年7月1日付をもちまして、村上虹郎とのUNLIMIT CBO契約を終了いたします」と発表した。

村上の書類送検容疑は24年3〜5月、東京都渋谷区の自宅で4回にわたり、当時交際していた女性の髪の毛をつかんで頭を窓にたたきつけたり、顔を殴ったりして、1カ月以上の重傷を負わせた疑い。

所属事務所は6月26日、スポニチ本紙取材に対し、「現在報道されているようにかつて交際していた女性との間にトラブルがあったようです。現在も事実確認をしているところですが、女性の問題行動を止めた際の言動が過剰になってしまったとのことです」と説明。今後の活動について「これから協議をしてまいります。本人も反省しております。この度は大変申し訳ございません」と謝罪した。

また28日には村上本人が自身SNSで謝罪文を発表。今後については「私は、自分を大切にしてくださる皆様の為にも、近い将来、自身の言葉で当時のことをお話しさせていただければと思っております」と騒動を説明する意向を示していた。