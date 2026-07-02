Amazonの動画配信サービス「Prime Video（プライムビデオ）」で、アニメ映画『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』の独占配信が、8月7日に開始される。

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』は、テレビアニメと原作連載の終了から10年を記念したプロジェクトの一環となる作品。これまで映像化されていなかった原作エピソードを完全新作で描いた作品となる。

卒業を目前に控えた椚ヶ丘中学校3年E組の生徒たちが、担任であり暗殺の標的でもある謎の超生物「殺せんせー」と過ごした濃密な日々を振り返る。テレビシリーズでは描かれなかったアートや水泳、暗殺スキルを活かした課外活動、バレンタインの恋模様といったエピソードが完全新規で映像化されている。

監督は劇場アニメ初監督となる北村真咲氏、脚本はテレビシリーズでも構成と脚本を手がけた上江洲誠氏が担当し、アニメーション制作はLercheが務める。キャストには福山潤、杉田智和、伊藤静らおなじみの声優陣が再集結している。

作品概要 タイトル 『劇場版「 暗殺教室 」みんなの時間』 配信開始日 2026年8月7日 キャスト 福山潤 杉田智和 伊藤静、ほか 制作陣 監督 北村真咲 脚本 上江洲誠 アニメーション制作 Lerche

プライムビデオでは、本作の独占配信に合わせ、「暗殺教室」の過去シリーズも配信している。テレビアニメ全話のほか、総集編である『劇場版「暗殺教室」365日の時間』、実写映画の『映画 暗殺教室』や『映画 暗殺教室‐卒業編‐』も、すべて見放題で視聴できる。