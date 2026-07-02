にんにくの香りがたまらない！レンジで一発、とろみソースが絡む絶品ペペロンチーノ
YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【レンジで一発】材料入れて待つだけでトロミがうまいズボラペペロンチーノ」と題した動画を公開しました。火も包丁も使わず、レンジだけで完結する手軽さと、本格的なとろみのある仕上がりが魅力のレシピを紹介しています。
動画では、1100mlのタッパーにパスタと具材を順に入れていく工程からスタートします。パスタは半分に折り、クロスになるように入れるのがポイントで、これにより「パスタがくっつきません」と解説しています。また、ベーコンは袋の上から切り、しめじや玉ねぎはハサミでカットすることで、包丁やまな板を全く汚さない工夫が凝らされています。
具材と調味料、水を入れたら、ふんわりラップをして600Wのレンジで加熱します。加熱時間の目安は「パスタの茹で時間＋2分」です。加熱後に全体をよく混ぜ合わせることが重要で、パスタから溶け出たでんぷんが水と油を乳化させることで、美味しいソース状になります。動画内でも「乳化がペペロンチーノのコツ！」と強調されています。
その後、鷹の爪の代わりに一味唐辛子を加えて再度かき混ぜ、仕上げに黒コショウとパセリをふって完成。実食シーンでは、具材たっぷりのパスタにソースがしっかりと絡んだ、食欲をそそる仕上がりを披露しました。動画の後半では、ペペロンチーノの正式名称や食材の役割にまつわる、管理栄養士ならではの豆知識も紹介されています。
洗い物も少なく、忙しい日のランチや疲れた日の夕食にぴったりの一品です。冷蔵庫にあるお好みの具材で、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ（一人前） 100g
・ハーフベーコン 1/2パック
・しめじ 約1/2袋
・玉ねぎ 1/4個
・オリーブオイル 大さじ1
・塩 小さじ1/4
・にんにくチューブ 約3～4cm
・水 250ml
・一味唐辛子 少々（鷹の爪の代用）
・黒コショウ 適量
・パセリ 適量
［作り方］
1. 1100mlのタッパーを用意し、パスタを半分に折ってクロスになるように入れる。
2. ハーフベーコン、しめじ、薄切りにした玉ねぎをタッパーに加える。（ハサミを使って切ると便利）
3. オリーブオイル、塩、にんにくチューブ、水を加える。
4. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで「パスタの茹で時間＋2分」加熱する。（動画では7分茹でのパスタを使用し、9分加熱）
5. 火傷に注意しながらラップを外し、全体をよく混ぜ合わせて水と油を乳化させる。
6. 一味唐辛子を加え、再度かき混ぜる。
7. 仕上げに黒コショウとパセリをふって完成。
動画では、1100mlのタッパーにパスタと具材を順に入れていく工程からスタートします。パスタは半分に折り、クロスになるように入れるのがポイントで、これにより「パスタがくっつきません」と解説しています。また、ベーコンは袋の上から切り、しめじや玉ねぎはハサミでカットすることで、包丁やまな板を全く汚さない工夫が凝らされています。
具材と調味料、水を入れたら、ふんわりラップをして600Wのレンジで加熱します。加熱時間の目安は「パスタの茹で時間＋2分」です。加熱後に全体をよく混ぜ合わせることが重要で、パスタから溶け出たでんぷんが水と油を乳化させることで、美味しいソース状になります。動画内でも「乳化がペペロンチーノのコツ！」と強調されています。
その後、鷹の爪の代わりに一味唐辛子を加えて再度かき混ぜ、仕上げに黒コショウとパセリをふって完成。実食シーンでは、具材たっぷりのパスタにソースがしっかりと絡んだ、食欲をそそる仕上がりを披露しました。動画の後半では、ペペロンチーノの正式名称や食材の役割にまつわる、管理栄養士ならではの豆知識も紹介されています。
洗い物も少なく、忙しい日のランチや疲れた日の夕食にぴったりの一品です。冷蔵庫にあるお好みの具材で、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・パスタ（一人前） 100g
・ハーフベーコン 1/2パック
・しめじ 約1/2袋
・玉ねぎ 1/4個
・オリーブオイル 大さじ1
・塩 小さじ1/4
・にんにくチューブ 約3～4cm
・水 250ml
・一味唐辛子 少々（鷹の爪の代用）
・黒コショウ 適量
・パセリ 適量
［作り方］
1. 1100mlのタッパーを用意し、パスタを半分に折ってクロスになるように入れる。
2. ハーフベーコン、しめじ、薄切りにした玉ねぎをタッパーに加える。（ハサミを使って切ると便利）
3. オリーブオイル、塩、にんにくチューブ、水を加える。
4. ふんわりとラップをし、600Wの電子レンジで「パスタの茹で時間＋2分」加熱する。（動画では7分茹でのパスタを使用し、9分加熱）
5. 火傷に注意しながらラップを外し、全体をよく混ぜ合わせて水と油を乳化させる。
6. 一味唐辛子を加え、再度かき混ぜる。
7. 仕上げに黒コショウとパセリをふって完成。
YouTubeの動画内容
関連記事
パリッと食感で箸が止まらない！農家の母直伝「きゅうりの漬物」
【レンチン5分】包まず乗せるだけ！肉汁たっぷりのスープがあふれ出す「飲めるズボラ小籠包」
豚肉の旨味と脂をナスが吸い込む！とろとろ食感がたまらない絶品「レンチン蒸し豚ナス」
チャンネル情報
お仕事や日々の家事で忙しい皆さんの毎日に、 少しでも「ゆとり」が生まれますように！