サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督率いる日本は6月29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で敗れた。今大会の日本戦4試合でテレビ解説を務めた元日本代表・本田圭佑に対する“ロス”が広がっている。

日本は前半29分、佐野海舟の衝撃ゴールで先制。だが、後半11分に追いつかれると、終了間際に決勝点を許した。史上初8強入りへの道は、決勝T1回戦で閉ざされた。

本田は1次リーグ3試合も含め、日本の全4試合で解説。ブラジル戦では「1にワオ、2にワオ、3にワオ」などの名言を残した他、痛恨ボールロストとなった田中碧に対し、「田中さんを責めることはできないし、むしろそれ以外のプレーに関しては称賛することばかり」などとコメントし、視聴者の胸を打った。

NHKサッカーは公式Xで今後の決勝Tの地上波スケジュールを掲載したが、現時点で解説の欄に本田の名前はない。X上では“本田ロス”が広がっている。

「本田さんは日本戦が終わってしまったからもう解説はしないのかなぁ 単純に本田さんの解説でサッカーが見たくなってる」

「日本代表が負けたのももちろんショックやけど、本田圭佑の解説ももっと聞きたかったな〜」

「日本戦で聞けないの普通に本田ロス」

「本田さんの日本戦の実況が聞けなくなるのは完全なるロスです」

「本田の解説ロスやぁ 終わってしまったん寂しいなぁ」

本田はブラジル戦から一夜明けた日本時間7月1日、自身のインスタグラムを更新。ロサンゼルスにいることを明かしている。



（THE ANSWER編集部）