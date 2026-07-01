「今さら都心まで通勤できない」年収半減でも再雇用を選ぶ50代のリアルな現実
早期退職してセミリタイア生活を送るちゃあ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【50代・早期退職】会社員に戻れない理由…先輩と飲んで気づいたこと」を公開した。
動画では、定年後に再雇用を選んだ元会社の先輩との会話から見えてきた、50代のリアルな働き方や価値観の変化について語っている。
動画内でちゃあ氏は、優秀で現役時代に他社からのスカウトもあった先輩が、なぜ年収が半分以下になるにもかかわらず、転職せずに元の会社で再雇用を選んだのかという疑問を提示。
その最大の理由が「今さら都心まで通勤できない」という体力的な問題であったと明かした。
50代になると体力の衰えが深刻化し、かつてのように長時間労働や長距離通勤に耐えられない現実を「もう絶対できないって話していた」と振り返った。
さらに、先輩が会社に残ったもう一つの理由として「人間関係が継続できたこと」を挙げた。
顔見知りがいて、昼休みに雑談し、たまに飲みに行くといった何気ない交流が、会社を辞めて孤独になることへの防波堤になっていると指摘。
「会社に行かなくなるとそういう交流がなくなることに危機感を感じて、人とのつながりを求めてるんじゃないか」と語った。
自身も早期退職を経験したちゃあ氏は、生活のペースが変わり、現役の友人たちと話が合わなくなる一方で、YouTubeを通じて新しい出会いを求めている現在の状況を告白。
「お金よりも時間やストレスからの解放を取った自分はちょっと特殊なんだろうな」と思っていたが、先輩の話を通じて、50代の多くが同じような悩みに直面していることに気づいたという。
最後にちゃあ氏は、50代になると時間や体力が減っていくため「増やすことばっかりじゃなくて、減らしたり守ったりすることが大事になってくる」と総括。
給料の金額だけでなく、体力や時間、人とのつながりを含めた総合的な視点で働き方を考える必要性を提言した。
動画では、定年後に再雇用を選んだ元会社の先輩との会話から見えてきた、50代のリアルな働き方や価値観の変化について語っている。
動画内でちゃあ氏は、優秀で現役時代に他社からのスカウトもあった先輩が、なぜ年収が半分以下になるにもかかわらず、転職せずに元の会社で再雇用を選んだのかという疑問を提示。
その最大の理由が「今さら都心まで通勤できない」という体力的な問題であったと明かした。
50代になると体力の衰えが深刻化し、かつてのように長時間労働や長距離通勤に耐えられない現実を「もう絶対できないって話していた」と振り返った。
さらに、先輩が会社に残ったもう一つの理由として「人間関係が継続できたこと」を挙げた。
顔見知りがいて、昼休みに雑談し、たまに飲みに行くといった何気ない交流が、会社を辞めて孤独になることへの防波堤になっていると指摘。
「会社に行かなくなるとそういう交流がなくなることに危機感を感じて、人とのつながりを求めてるんじゃないか」と語った。
自身も早期退職を経験したちゃあ氏は、生活のペースが変わり、現役の友人たちと話が合わなくなる一方で、YouTubeを通じて新しい出会いを求めている現在の状況を告白。
「お金よりも時間やストレスからの解放を取った自分はちょっと特殊なんだろうな」と思っていたが、先輩の話を通じて、50代の多くが同じような悩みに直面していることに気づいたという。
最後にちゃあ氏は、50代になると時間や体力が減っていくため「増やすことばっかりじゃなくて、減らしたり守ったりすることが大事になってくる」と総括。
給料の金額だけでなく、体力や時間、人とのつながりを含めた総合的な視点で働き方を考える必要性を提言した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
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youtube.com/@chatarou731 YouTube