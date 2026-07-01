「ずっと売れ続けている」現役スリコスタッフが本気で選んだ、上半期買ってよかった神アイテム12選！
公式YouTubeチャンネル「【公式】スリコchannel」が「【2026年上半期！】現役スリコスタッフの上半期ベストバイ12選！！」と題した動画を公開した。ナビゲーターのたかはしと、ブランド公式インフルエンサーのMaikoが、現役スリコスタッフへのアンケート結果に基づき、上半期に本当に買ってよかったアイテムを紹介している。
動画では、旅行から家事、カー用品まで幅広いジャンルから12品をピックアップ。特に注目を集めたのは、旅行の必需品とも言える「自動圧縮機」と「衣類圧縮袋」のセットだ。ボタン一つで脱いだ服をコンパクトにでき、「いつなくなるか分からない」ほどずっと売れ続けているという。
また、日々の家事ストレスを軽減するアイテムも登場。改良された「食器洗剤ボトル」は、プッシュ部分が広くなり、下部に水が溜まらない形状へと進化したことでスタッフから高い支持を得ている。「スリム指先トング」は、生肉の調理や袋入りの食材を取り出す際に手を汚さずに済み、「QOLが上がった」と絶賛されている。
さらに、カー用品として展開されている「CARクッション＆ブランケット」は、クッションの中に大判のブランケットが収納されている一体型だ。「車内だけでなく、オフィスの冷房対策や昼寝用としても大活躍する」と、意外な活用法も明かされた。
紹介されたアイテムは、どれもスタッフが実際に生活に取り入れ、その利便性を実感したものばかりだ。商品のメリットだけでなく、実際の使い勝手や細やかな改良点まで語られるレビューは、私たちが次に買い物をする際の有益なヒントとなるだろう。
動画では、旅行から家事、カー用品まで幅広いジャンルから12品をピックアップ。特に注目を集めたのは、旅行の必需品とも言える「自動圧縮機」と「衣類圧縮袋」のセットだ。ボタン一つで脱いだ服をコンパクトにでき、「いつなくなるか分からない」ほどずっと売れ続けているという。
また、日々の家事ストレスを軽減するアイテムも登場。改良された「食器洗剤ボトル」は、プッシュ部分が広くなり、下部に水が溜まらない形状へと進化したことでスタッフから高い支持を得ている。「スリム指先トング」は、生肉の調理や袋入りの食材を取り出す際に手を汚さずに済み、「QOLが上がった」と絶賛されている。
さらに、カー用品として展開されている「CARクッション＆ブランケット」は、クッションの中に大判のブランケットが収納されている一体型だ。「車内だけでなく、オフィスの冷房対策や昼寝用としても大活躍する」と、意外な活用法も明かされた。
紹介されたアイテムは、どれもスタッフが実際に生活に取り入れ、その利便性を実感したものばかりだ。商品のメリットだけでなく、実際の使い勝手や細やかな改良点まで語られるレビューは、私たちが次に買い物をする際の有益なヒントとなるだろう。
YouTubeの動画内容
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