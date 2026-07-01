タレントの重盛さと美が、過去のパートナーと破局することになった驚きの理由を告白し、スタジオの女性陣全員を驚愕させた。

【映像】重盛さと美が7年半付き合った彼氏

『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが、「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替わって）”していかなければならない」というルールのもと、島間をメンバーが“シャッフル”しながら本能のままに恋愛をしていくABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー番組。今回は7月7日のSeason7の初回放送に先駆けて特別番組が放送され、番組MCのニューヨークの屋敷裕政、峯岸みなみ、“ゆきぽよ”こと木村有希、鈴木福のほか、数原龍友、小宮璃央、レインボー・ジャンボたかお、生田衣梨奈、なえなの、重盛さと美が集結。番組にちなんで“ピンク”と“ブルー”に分かれ、女子回と男子回を開催。同性同士だからこそ、語れる番組の魅力を語った。

過去に5人の男性と付き合ってきたと告白する重盛。一度の付き合いが長いようで、「最高だと7年半」続いたと明かした。別れた理由について質問がおよぶと「『虎ノ門に住もう』って言われて別れた」と告白。

重盛曰く「虎ノ門NGなんですよね。都会すぎて私は息ができない。戸越銀座とかそっちの方が」と理由を明かしていた。