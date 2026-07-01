65歳・船越英一郎「赤ちゃんはまだ2歳になってません」子育て語る【クロスロード 〜救命救急の約束〜】
【モデルプレス＝2026/07/01】俳優の船越英一郎が6月28日、都内で開催されたテレビ朝日系ドラマ「クロスロード 〜救命救急の約束〜」（よる9時〜／7月7日放送）に、女優の今田美桜、俳優の磯村勇斗、及川拓郎監督とともに出席。近況を語った。
【写真】船越英一郎が絶賛した元アイドル
来場者からの「梅雨の時期に入って室内で過ごす時間が増えましたが、皆さんはお家では何をして過ごすことが多いですか」という質問には、今田が「私、本当に面白くないんですよね」と答えに困りながらも、「何もしてないな。どうしよう。ソファから動かない。ずっとだらけてますね」と回答。同じ質問に磯村が「僕は雨の音を聞いている。ちょっと缶を置いてみたりね」「素材によって音が違うので、それを見ながらコーヒーを飲んでみたり」と答えると、今田は「え？雨を落として？」「本当に？（笑）」と驚き、船越は「点数稼ごうとしてるだろ（笑）」とツッコミを入れていた。
一方、2025年に女優・松下萌子との再婚、第1子誕生が報じられていた船越は「私は正直にお話しましょうか」とした上で、「今、新しい家族がいますんでね。家族サービスに徹しておりますよ。まだちっちゃいんですよ。ワンちゃんは5歳、赤ちゃんはまだ2歳になってませんからね」と告白。「大変ですよ。家に帰ると。趣味なんかハマってる場合じゃありません」と打ち明けつつ、「そんな風流なことしてらんないよ。俺だってソファから離れない1日を過ごしたいよ」と磯村や今田の暮らしを羨んでいた。
本作は、救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。男女上下関係なく物申す体育会系の若き救命医・春木遥を今田、経験豊富なエース救命医・桐生昴を磯村が演じる。（modelpress編集部）
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◆船越英一郎、子育て語る
来場者からの「梅雨の時期に入って室内で過ごす時間が増えましたが、皆さんはお家では何をして過ごすことが多いですか」という質問には、今田が「私、本当に面白くないんですよね」と答えに困りながらも、「何もしてないな。どうしよう。ソファから動かない。ずっとだらけてますね」と回答。同じ質問に磯村が「僕は雨の音を聞いている。ちょっと缶を置いてみたりね」「素材によって音が違うので、それを見ながらコーヒーを飲んでみたり」と答えると、今田は「え？雨を落として？」「本当に？（笑）」と驚き、船越は「点数稼ごうとしてるだろ（笑）」とツッコミを入れていた。
◆今田美桜主演「クロスロード 〜救命救急の約束〜」
本作は、救命医・救急隊員・警察官の青くて熱い正義が交差するクロス医療ドラマ。男女上下関係なく物申す体育会系の若き救命医・春木遥を今田、経験豊富なエース救命医・桐生昴を磯村が演じる。（modelpress編集部）
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