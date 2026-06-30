ベーグル人気が続く中で、進化系が続々登場し行列ができるほど話題となっています。

【写真を見る】「進化系ベーグル」続々登場ナゼ？“コロネ型”に“モンブラン”も【THE TIME,】

広い店内の奥まで行列が続いていたのは、2025年12月にオープンしたベーグル専門店『AsA bagel』（東京・世田谷区）

プレーンタイプを始め「メイプルチーズベーコン」などの惣菜系、「あんバター」などのスイーツ系まで約25種類のベーグルが並びます。

20代女性：

「SNSで見つけて。“形も、味の種類も豊富”なのが魅力」

中でも変わった形なのは「coffee コルネベーグル」(400円)。巻貝のようなコロネ型で、中にはコーヒークリームがたっぷり入っています。

THE TIME,マーケティング部 佐藤あゆみ部員：

「美味しい！“生地がモチモチ”で弾力があって、ふんわりとしたクリームが良く合う。見た目はコロネだけど、完全にベーグル」

他にも、シナモンロールのようなものやホットドッグのようなものなど、これがベーグル？と思ってしまうような商品がたくさん。

店長・藤井麻子さん：

「形もそうだし、なんでもできちゃうんじゃないかな。ベーグルには“無限の可能性”がある」

専門店が「1年で100店舗増加」

ベーグルには、なぜ無限の可能性があるのか？

日本国内だけでなく海外もめぐり、これまで5万個以上のパンを食べてきた片山さんによるとー

パン料理研究家・片山智香子さん：

「ここ1年で、専門店が100店舗くらい増えている。お湯に通す“ケトリング”という茹でる作業があって、“それがあればベーグル”なので、そこを守って皆さん色々柔軟にハイブリッドとかが増えている」

2025年11月にオープンした『HAL’S BAGEL. 』（東京・自由が丘）も、“ハイブリッド系”が楽しめる店。

30種類以上のベーグルが並び、朝から行列ができるほどの人気ぶりで毎日800個以上も売れているといいます。

20代女性：

「見た目も色とかも“華やかで可愛らしい”」

まるでケーキのような「MONTBLANC（モンブラン）」(530円)は、マロンペーストのクリームを生地に巻き込んで焼き、上には2種類のクリームと栗が乗ったベーグル。

佐藤部員：

「見た目はモンブラン！しっかりとクリームや栗の味わいを楽しみつつ、ベーグルの食感や味わいも楽しめる」

さらに、ベーグルの表面を“メロンパンの皮”で覆い、中にカスタードクリームが入った「MELON BAGEL（メロンパンベーグル）」(430円)

シナモン生地にキャラメルを包み込み、カスタードをキャラメリゼした「CARAMEL BRULEE（キャラメルブリュレ）」(530円)など、変わり種のベーグルが沢山。

『株式会社Lia』取締役・宮内大輝さん：

「本当に組み合わせは無限大。ベーグルってもっとこんな形あるよと、より多くの人に届けたい」

他店舗と差別化「ディップ」で勝負

ベーグルの進化は見た目や食感だけではありません。

2月にオープンした『TOKYO BAGEL LAB』（東京・新大久保）は、“ディップ”も楽しめるベーグル専門店。ディップソースは、クリームチーズの酸味と甘みが融合したデザート系や、ベーコンやネギなどが入ったおかず系まで全5種類です。

10代女性：

「色々な味があって味変ができるから、シェアするのにぴったり」

一番人気は意外にも、クリームチーズの濃厚な甘さにクッキーの食感が加わった「クッキーモンスター」(120g・960円)。鮮やかな青色のディップソースです。

店長・羽生りなさん：

「いまベーグルのお店が広がっている。他の店舗と差別化を図るためにディップスタイルを考えた」

無限の可能性を秘めるベーグル。次はどんな進化系が登場するのでしょうか。

（THE TIME,2026年6月25日放送より）