【7/13まで】Amazonの電子書籍読み放題サービス「Kindle Unlimited」が3カ月間無料に
500万冊以上が読み放題となるKindle Unlimitedが、プライム会員限定で3カ月間無料体験できるキャンペーンを実施中です。Kindle Unlimitedは小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など、幅広いラインナップが魅力のサブスクサービスで、通常は月額980円になります。
ただいま「池井戸潤 大特集」をはじめ、読書欲をそそる多彩な特集が開催中。空いた時間やリラックスタイムに、お気に入りの一冊を探してみませんか？
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小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など、幅広いラインナップがそろっており、Kindleの公式ページからはKindle Unlimited読み放題対象の商品を確認できます。
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また、「文学・評論」「ノンフィクション」「Kindle マンガ」などのジャンルから検索したり、カスタマーレビューの★4以上で表示したりもできるので、きっと読みたかった1冊に出会えるはず。
数々のヒット作を世に送り出し、映像化作品も多数手掛ける人気作家・池井戸潤氏の特集を開催中。ドラマ「半沢直樹」の原作「ロスジェネの逆襲」や「銀翼のイカロス」も読み放題の対象に。
→ 池井戸潤作品 大特集はこちら
「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」や「黄泉のツガイ」など、人気漫画の1巻が読み放題対象に。
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扶桑社からは話題の料理本やエッセイマンガなどがラインナップ。
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Kindle UnlimitedはKindleの読書アプリを使って、Kindle端末だけでなく、スマートフォンやタブレット、PCからも利用できます。自宅でのリラックスタイムや通勤通学時など、好きなときに好きな端末でさっと読むことができるのが魅力。重たい本を持ち運ぶストレスから解放されます。
読みたかった本をお得に読めるだけではなく、新しい本との出会いが生まれるのもKindle Unlimitedの楽しいところ。キャンペーンは7月13日までの期間限定なので、気になっている人はお見逃しなく！
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→ 7月13日まで「Amazon Music Unlimited」最初の3カ月無料に
→ 7月15日まで「Audible（オーディブル）」がプライム会員限定で3か月無料に
→ プライムデー目前！Amazonプライム会員の30日間無料体験はこちら
→ 学生対象「Prime Student」の6か月無料体験はこちら
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雑誌やコミックも。幅広いジャンルから気になる本を探そう
小説、ビジネス本、実用書、コミック、雑誌、洋書など、幅広いラインナップがそろっており、Kindleの公式ページからはKindle Unlimited読み放題対象の商品を確認できます。
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池井戸潤ファン必見。新刊発売記念の大特集
数々のヒット作を世に送り出し、映像化作品も多数手掛ける人気作家・池井戸潤氏の特集を開催中。ドラマ「半沢直樹」の原作「ロスジェネの逆襲」や「銀翼のイカロス」も読み放題の対象に。
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スクウェア・エニックスの人気作品特集
「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」や「黄泉のツガイ」など、人気漫画の1巻が読み放題対象に。
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扶桑社の料理・ビジネス・健康書籍も盛りだくさん
扶桑社からは話題の料理本やエッセイマンガなどがラインナップ。
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自宅でも移動中でも。どこでも好きな端末で楽しめる
Kindle UnlimitedはKindleの読書アプリを使って、Kindle端末だけでなく、スマートフォンやタブレット、PCからも利用できます。自宅でのリラックスタイムや通勤通学時など、好きなときに好きな端末でさっと読むことができるのが魅力。重たい本を持ち運ぶストレスから解放されます。
読みたかった本をお得に読めるだけではなく、新しい本との出会いが生まれるのもKindle Unlimitedの楽しいところ。キャンペーンは7月13日までの期間限定なので、気になっている人はお見逃しなく！
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