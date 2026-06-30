大のサッカーファンとしても知られる歌手の小柳ルミ子さんが2026年6月30日、ワールドカップ・北中米大会の日本代表戦を終えての思いをXにつづった。

「私は今の日本代表なら勝機はあると思っています」

小柳さんは、自身のXのプロフィール欄で「football命」「メッシ命」「サッカー命」とアピールするほどのサッカー好きだ。日本代表の1次リーグでの試合に際しても、熱い応援の様子をXで発信してきた。

30日未明（日本時間）に行われた決勝トーナメント初戦では、5度の優勝を誇るサッカー大国・ブラジルと対戦した日本。前半に佐野海舟選手が先制ゴールを決めるも、後半に巻き返され、残り1分で逆転ゴールを許し、決勝トーナメントでの敗退となった。

試合前の投稿では、「私は今の日本代表なら勝機はあると思っています。とにかく、先制点獲りましょう。ブラジルを慌てさせましょう」と期待をつづっていた。

先制ゴールが決まった後には、「日本代表 ヨッシャー！！！！！！！ 佐野海舟選手、素晴らしいヨー」と大興奮だった。

その後も応援を続けていたが、無念の逆転ゴール後、しばし沈黙していた。

「選手層の厚さ、個のクオリティーの高さをもっと上げなくては」

試合を終え、早朝の投稿では、「悔しいです。正直言って、ベンチワークがどうだったのかな...と不満が残りました」と率直な胸の内を明かした。

「堂安、伊東、鎌田選手達が良かっただけに何故下げたのかなと。彼らが下がってから強度が落ちました」と試合展開に触れ、「やはり世界と闘い優勝を目指すとなれば、選手層の厚さ、個のクオリティーの高さをもっと上げなくてはと思いました」と指摘。

「ハーフタイム後のブラジルは配置も変え、ボールを保持し、ガラッと変わりました。流石アンチェロッティ監督だなと」と相手チームを称えつつ、「でも、勝利は手に届く所に迄来てました。だからこそ悔しい」と悔しさをにじませた。

その上で、「日本代表の選手達、スタッフの皆さん、良く頑張ってくれました。素晴らしいシュートも沢山魅せてくれました」と選手らをねぎらった。

「これで人生終わった訳ではないですから」とし、「これからの未来に向けて、更に努力を重ねて行って下さい。夢を見させてくれました。感動を有難う」と感謝をつづった。

「サッカー命」の小柳さんらしさあふれる投稿だったが、監督による采配に厳しい視線を向けた投稿について、「気持ちはわかるが、批判よりも感謝を伝える方がいいのでは」「発信力の大きさを考えて発言するべきではないか」といった声が上がった。

一方で、「長年応援してきたからこそ悔しい」と共感する声もあり、賛否両論を呼んでいるようだ。