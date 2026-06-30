【レトロリカ 日焼けしたキティとバカンス】 8月1日発売予定 価格：4,950円

タカラトミーは着せ替え人形「レトロリカ 日焼けしたキティとバカンス」を8月1日に発売する。価格は4,950円。

「レトロリカ」は1967 年に誕生した初代「リカちゃん」のデザインを引継ぎ復刻させたリカちゃん。2024年のタカラトミー100周年を記念して登場した。ボディや頭部を3D スキャンし、最新技術で再現している。

「レトロリカ 日焼けしたキティとバカンス」は夏らしい“バカンススタイル”のコーディネート。1971 年頃に登場した日焼け肌が特徴のリカちゃん「ピチピチリカ」のドレスデザインをベースに、「日焼けしたキティ」のモチーフを取り入れている。「レトロリカ」が持つレトロな魅力と、平成カルチャーを象徴する「日焼けしたキティ」のポップでキュートな世界観が融合し、どこか懐かしくも今らしい新鮮さを感じられる商品となっている。

レトロなシルエットのドレスは赤×白のコントラストが映えるデザインで大胆な配色など当時の空気感を再現した。スカートのドット柄やウエストのポイントがキティのリボンになったコラボレーションならではのデザインだ。キティのプリントをあしらったバッグや、丸みのあるサンバイザーがコーディネートのアクセントになっている。ブレスレットやヘアアクセサリーなどの小物も付属し、赤のパンプスにはカバーをかぶせることで白のブーツ風にアレンジ可能だ。

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