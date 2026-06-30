ブラジルを本気にさせたビッグセーブ…アリソンも伊語で称えた鈴木彩艶「次の4年間で差を埋めたい」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)が、優勝候補のブラジルを相手に世界トップクラスの実力を証明した。北中米W杯決勝トーナメント1回戦。日本はMF佐野海舟のゴールで先制に成功すると、その後は想定通りとも言える、ブラジルに押し込まれる展開。その中で最後の砦として立ちはだかったのが鈴木彩だった。
最初のビッグプレーは前半10分過ぎ。FWマテウス・クーニャが放ったグラウンダーのシュートに素早く反応すると、右手一本でわずかにコースを変えてゴール右へと弾き出す。世界屈指の攻撃陣が放った決定機を防いだプレーはブラジルを本気にさせ、インテンシティの高いプレーの応酬となった。
後半に入ると、ブラジルは攻め方を変更。両サイドからシンプルにクロスを放り込む形を増やし、日本ゴールを脅かした。それでも鈴木彩は屈しない。強烈なヘディングシュートを驚異的な反射神経で弾き返し、何度もゴール前の危機を救った。
後半アディショナルタイムの失点場面では、FWガブリエル・マルティネッリのシュートに手を触れたものの、防ぎ切ることはできなかった。ただ、2失点を喫したとはいえ、鈴木彩の好守がなければ、日本が終盤まで互角の勝負を演じることは難しかった。今大会4試合すべてにフル出場し、グループリーグでも数多くの決定機を阻止。世界最高峰の舞台で、日本の守護神として確かな存在感を放った。
しかし、本人は「まだまだ甘かった」と自らのプレーに満足することはない。「前半は耐えることができたけど、後半に相手がよりパワーを持ってきたときに耐え切れなかった」。終了間際の決勝点はあと一歩のところだった。「本当にもう0コンマ何秒、少し早く出ていればと思う。ああいうのを取れるキーパーになっていきたい」。
悔しさはだれよりも大きい。それでも今大会で積み重ねた経験は、23歳の守護神を確実に成長させた。「アジアカップを終えて、このワールドカップのためにチームを救いたいと思ってやってきた。キーパーの活躍が必ず必要なので、自分がもっと成長しなければいけない」。試合後にはブラジルの守護神であるGKアリソン・ベッカーからイタリア語で「お疲れ様、良い試合をした。顔を上げて次に向かって頑張れ」と声をかけられた。世界最高峰のGKから送られた異例の賛辞だった。
「日本人キーパーとしてイタリアで僕が一人、プレーしている中で、自分の存在は認められていると思う。日本人キーパーでも世界と戦えることを証明していきたい。もっともっと、そういった選手たちに並べるように、追い越せるようになりたい」
そして視線は、すでに4年後へ向いている。「次は4年後。自分のプレーしているレベルも上げなければならないし、世界的なキーパーになってこの舞台に挑戦したい。この次の4年間で、その差を埋めていきたい」。世界を相手に連発したスーパーセーブは、日本の新たな守護神の実力を示した。同時に、その本人は世界との差をだれよりも冷静に見つめている。ブラジル戦の悔しさは、鈴木彩が世界最高峰へ駆け上がるための新たなスタートラインとなった。
(取材・文 矢内由美子)
日本代表GK鈴木彩艶(パルマ)が、優勝候補のブラジルを相手に世界トップクラスの実力を証明した。北中米W杯決勝トーナメント1回戦。日本はMF佐野海舟のゴールで先制に成功すると、その後は想定通りとも言える、ブラジルに押し込まれる展開。その中で最後の砦として立ちはだかったのが鈴木彩だった。
最初のビッグプレーは前半10分過ぎ。FWマテウス・クーニャが放ったグラウンダーのシュートに素早く反応すると、右手一本でわずかにコースを変えてゴール右へと弾き出す。世界屈指の攻撃陣が放った決定機を防いだプレーはブラジルを本気にさせ、インテンシティの高いプレーの応酬となった。
後半アディショナルタイムの失点場面では、FWガブリエル・マルティネッリのシュートに手を触れたものの、防ぎ切ることはできなかった。ただ、2失点を喫したとはいえ、鈴木彩の好守がなければ、日本が終盤まで互角の勝負を演じることは難しかった。今大会4試合すべてにフル出場し、グループリーグでも数多くの決定機を阻止。世界最高峰の舞台で、日本の守護神として確かな存在感を放った。
しかし、本人は「まだまだ甘かった」と自らのプレーに満足することはない。「前半は耐えることができたけど、後半に相手がよりパワーを持ってきたときに耐え切れなかった」。終了間際の決勝点はあと一歩のところだった。「本当にもう0コンマ何秒、少し早く出ていればと思う。ああいうのを取れるキーパーになっていきたい」。
悔しさはだれよりも大きい。それでも今大会で積み重ねた経験は、23歳の守護神を確実に成長させた。「アジアカップを終えて、このワールドカップのためにチームを救いたいと思ってやってきた。キーパーの活躍が必ず必要なので、自分がもっと成長しなければいけない」。試合後にはブラジルの守護神であるGKアリソン・ベッカーからイタリア語で「お疲れ様、良い試合をした。顔を上げて次に向かって頑張れ」と声をかけられた。世界最高峰のGKから送られた異例の賛辞だった。
「日本人キーパーとしてイタリアで僕が一人、プレーしている中で、自分の存在は認められていると思う。日本人キーパーでも世界と戦えることを証明していきたい。もっともっと、そういった選手たちに並べるように、追い越せるようになりたい」
そして視線は、すでに4年後へ向いている。「次は4年後。自分のプレーしているレベルも上げなければならないし、世界的なキーパーになってこの舞台に挑戦したい。この次の4年間で、その差を埋めていきたい」。世界を相手に連発したスーパーセーブは、日本の新たな守護神の実力を示した。同時に、その本人は世界との差をだれよりも冷静に見つめている。ブラジル戦の悔しさは、鈴木彩が世界最高峰へ駆け上がるための新たなスタートラインとなった。
(取材・文 矢内由美子)