「48か国へ拡大した“恩恵”を最も受けなかったチーム」が日本代表ではないか。“死の組”を勝ち抜いたのに…【W杯】
［北中米W杯ラウンド32］日本 １−２ ブラジル／６月29日／ヒューストン・スタジアム
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で強豪ブラジルと対戦。１−２で敗れ、５度目の挑戦でまたも決勝トーナメントでの初勝利を逃した。
正直、32か国から48か国へ出場国が拡大した“恩恵”を最も受けなかったチームが、日本ではないかと思ってしまう。
グループステージはオランダ（２−２）、チュニジア（４−０）、スウェーデン（１−１）と対戦。結果的にチュニジアが草刈り場となったが、明らかな格下は不在の拮抗したグループだった。
その“死の組”を２位で突破しても、対戦相手は最多優勝国のブラジル。仮に１位抜けだったとしても、前回大会４位のアフリカ王者モロッコだった。
これほどクジ運に恵まれなかった国は他にあるだろうか。もちろん運も実力のうちで、優勝を目標にしていたのなら、どのラウンドで強豪国と当たっても関係ないという声もあるだろう。
ただ、少なくともラウンド32で消えるレベルのチームではなかった。それは間違いない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で強豪ブラジルと対戦。１−２で敗れ、５度目の挑戦でまたも決勝トーナメントでの初勝利を逃した。
正直、32か国から48か国へ出場国が拡大した“恩恵”を最も受けなかったチームが、日本ではないかと思ってしまう。
グループステージはオランダ（２−２）、チュニジア（４−０）、スウェーデン（１−１）と対戦。結果的にチュニジアが草刈り場となったが、明らかな格下は不在の拮抗したグループだった。
これほどクジ運に恵まれなかった国は他にあるだろうか。もちろん運も実力のうちで、優勝を目標にしていたのなら、どのラウンドで強豪国と当たっても関係ないという声もあるだろう。
ただ、少なくともラウンド32で消えるレベルのチームではなかった。それは間違いない。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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