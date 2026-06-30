「世界トップ基準に近づいている」森保監督が手応えの中で口にした課題「守備から攻撃に移る最初のパス」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
ブラジル代表に1-2で敗れ、決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)で敗退した日本代表の森保一監督が試合後、公式会見に出席した。
後半アディショナルタイムの失点で逆転負け。ブラジルとの差について聞かれ、「ブラジルとの力関係だが、間違いなく縮めてこれていると思う」と指摘した指揮官は「ブラジルどうこうではなく、世界のトップ基準に日本が間違いなく近づいてきているという感覚でいる」と強調した。
前回のカタールW杯はグループリーグでドイツ、スペインに逆転勝ちし、決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)でクロアチアにPK戦の末、敗れた。同じ決勝トーナメント初戦での敗退にも、「感覚としては日本がコントロールできる時間が長くなり、いっぱいっぱいの守備だったところから、しっかりと受けられるようになったところは上がっているかなと思う」と、チームとしての成長を実感していた。
そのうえで、「ただ結果として押し切られたという部分で差があることも事実。そこは積み上げていかないといけない」ことも認める。特にレベルアップしないといけないところはどこかという質問には「守備から攻撃に移る際、相手のプレスを回避する最初のパスのクオリティー」を挙げた。
「パスを通すためにどのように動くか。トランジションをもっと早くして、相手のプレスをかいくぐらないといけない。いったんプレスを回避できれば、選手の技術が生きて、プレーモデルとしてやっている組織的に崩すこともできるし、選手のアイデアで崩すこともできる」
前半から押し込まれる時間帯が長かった試合で、日本の選手たちは粘り強く耐えていたが、いざマイボールになった際になかなかつなげず、苦し紛れにロングボールを蹴る場面も目立った。
「ボールを保持したときには、相手もなかなか奪いに来れない時間帯があった。そういう展開に持っていけるように、守備から攻撃に移る最初の1本、2本のパスでどうやってプレス回避していくかというところは上げていかないといけない」
これはカタールW杯の課題でもあり、これまでもずっと取り組んできたテーマでもある。「間違いなくレベルは上がってきているし、グループリーグや今日の試合でも(プレスを)外せる回数は増やせていると思うが、もっと確率高く、守備から攻撃という形をスムーズにしないといけない」。成長はしている。それでも、ブラジルという世界トップの強豪と一発勝負の決勝トーナメントを戦ううえでは、まだまだ足りなかった。
後半アディショナルタイムの失点で逆転負けを喫し、決勝トーナメントの初戦で敗退するのは、森保監督がコーチを務めていたロシアW杯のベルギー戦と同じ。それでも「チームとして疲弊して、押し込まれ続けて、最後押し切られたという形ではなかったかなと思う」と口にした森保監督は「押し込まれる展開ではあったが、それも含めて選手たちは耐え切れるというところはあったと思う」と話す。
失点シーンも一度は自陣でボールを奪いながらキープし切れずに失い、決勝点を許した。「押し込まれた中でも、自分たちが攻撃に移って、いい流れにするというクオリティーを上げていかないと、今日のような失点は起こってしまうのかなと思う。プレッシャーがかかったときに、よりもっとうまく攻撃のチャンスにつなげられるようなパスのクオリティーを上げていかないといけない」と、チームとしての課題を繰り返し話していた。
(取材・文 西山紘平)
ブラジル代表に1-2で敗れ、決勝トーナメント1回戦(ラウンド32)で敗退した日本代表の森保一監督が試合後、公式会見に出席した。
後半アディショナルタイムの失点で逆転負け。ブラジルとの差について聞かれ、「ブラジルとの力関係だが、間違いなく縮めてこれていると思う」と指摘した指揮官は「ブラジルどうこうではなく、世界のトップ基準に日本が間違いなく近づいてきているという感覚でいる」と強調した。
そのうえで、「ただ結果として押し切られたという部分で差があることも事実。そこは積み上げていかないといけない」ことも認める。特にレベルアップしないといけないところはどこかという質問には「守備から攻撃に移る際、相手のプレスを回避する最初のパスのクオリティー」を挙げた。
「パスを通すためにどのように動くか。トランジションをもっと早くして、相手のプレスをかいくぐらないといけない。いったんプレスを回避できれば、選手の技術が生きて、プレーモデルとしてやっている組織的に崩すこともできるし、選手のアイデアで崩すこともできる」
前半から押し込まれる時間帯が長かった試合で、日本の選手たちは粘り強く耐えていたが、いざマイボールになった際になかなかつなげず、苦し紛れにロングボールを蹴る場面も目立った。
「ボールを保持したときには、相手もなかなか奪いに来れない時間帯があった。そういう展開に持っていけるように、守備から攻撃に移る最初の1本、2本のパスでどうやってプレス回避していくかというところは上げていかないといけない」
これはカタールW杯の課題でもあり、これまでもずっと取り組んできたテーマでもある。「間違いなくレベルは上がってきているし、グループリーグや今日の試合でも(プレスを)外せる回数は増やせていると思うが、もっと確率高く、守備から攻撃という形をスムーズにしないといけない」。成長はしている。それでも、ブラジルという世界トップの強豪と一発勝負の決勝トーナメントを戦ううえでは、まだまだ足りなかった。
後半アディショナルタイムの失点で逆転負けを喫し、決勝トーナメントの初戦で敗退するのは、森保監督がコーチを務めていたロシアW杯のベルギー戦と同じ。それでも「チームとして疲弊して、押し込まれ続けて、最後押し切られたという形ではなかったかなと思う」と口にした森保監督は「押し込まれる展開ではあったが、それも含めて選手たちは耐え切れるというところはあったと思う」と話す。
失点シーンも一度は自陣でボールを奪いながらキープし切れずに失い、決勝点を許した。「押し込まれた中でも、自分たちが攻撃に移って、いい流れにするというクオリティーを上げていかないと、今日のような失点は起こってしまうのかなと思う。プレッシャーがかかったときに、よりもっとうまく攻撃のチャンスにつなげられるようなパスのクオリティーを上げていかないといけない」と、チームとしての課題を繰り返し話していた。
(取材・文 西山紘平)