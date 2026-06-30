サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で森保一監督が率いる日本は29日（日本時間30日）、決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。後半アディショナルタイム（AT）に決勝点を奪われ、1-2で敗れた。無念の敗戦に招集できなかった選手を思い浮かべるファンもいた。

前半29分、佐野海舟がブラジルのパスをインターセプトしてドリブルで進撃。そのまま右足を振り抜き、日本に待望の先制点をもたらした。

後半11分にカゼミロに同点弾を被弾。1-1同点のまま後半アディショナルタイムに突入した。5分後、左サイドで田中碧がボールを失い、マルティネッリの決勝弾を許した。

5月15日の代表メンバー発表直前、29歳・三笘薫が左大腿裏を負傷。大会中の復帰が難しいという理由で、代表には入らなかった。決勝T1回戦で無念の敗退となり、スポーツの世界では禁物の「たられば」を言いたくなるファンが続出した。

Xでは、「三笘さんがいれば…（ずっと言ってる）」「怪我ばかりは森保さんでもどうにもできない」「もう終わったから言うけど三笘いないのきつかったわ」「ブラジルにヴィニシウスがいるなら、こっちには三笘がいるぜとやり合いたかったな」「今回ほど三笘がいて欲しいと思った試合は無いな」「三笘の不在があまりにデカ過ぎて」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）