◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1―2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。試合後に「監督としてピッチに立ちたいという気持ちが強いです」と改めて日本代表監督への意欲を見せる場面があった。

試合終了の笛が吹かれると、本田は約40秒ほど沈黙。涙する選手たちを見つめながら「悔しいっすけど…よくやりましたよ、本当に。言い訳も誰もしないし、負けは負けなんで結果が全てですけど、でもよくやりましたよ」と健闘を称えた。

試合終了から約1時間が経ち、再び中継に登場した本田は沈痛な表情。同局の西阪太志アナウンサーから「監督としてW杯優勝を掲げられておりますが4年後のW杯に向けてどのようなお気持ちでしょうか？」と聞かれると「やっぱり監督としてピッチに立ちたいという気持ちが強いです」と返答した。

そして「まだやらないといけないことはあるしステップアップしないといけないことも自覚している。ただ、やれる自信はあるのでチャンスをもらえるようにしっかりアピールし続けるということと、自分自身がさまざまな分野で成長し続けるということをやっていく、それだけだと思っています」と語った。

日本のチームとしての戦いは「ほぼ完璧」とし、必要なのは“個の向上”と指摘。選手がよりレベルの高いリーグでプレーすることが必要だと語り、「中長期の話で言えば20代前半、10代の選手たち、10年後20年後に向けた教育改革っていうものも、この敗戦でサッカー協会全体が受け止めて実践していかないといけない部分じゃないかなと感じています」と日本サッカー界へ向けて提言した。

本田は以前から日本代表監督への思いを公言。昨年6月に出演したテレビ番組では「ライセンスを持っていないとか、監督の実績がないとか、やらないといけないことがあるという自覚はあるが、僕自身の準備はいつでもできている」と話していた。