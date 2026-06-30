W杯開幕直前に主将就任のDF板倉滉「チームを助けられたかと言われたら…まだまだそんなことはなかった」と悔しさ
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
大会の終わりをベンチで迎えた。日本代表のキャプテンマークを託されたDF板倉滉は試合後のフラッシュインタビューで「ここで終わるようなチームとは思っていなかったので非常に悔しいです」と声を落とした。
板倉自身はグループリーグ第3節スウェーデン戦で左太腿裏に違和感を覚えたこともあり、ブラジル戦はベンチで迎えた。試合は、前半29分にMF佐野海舟のミドルシュートで先制も、後半11分にカゼミーロ、45+5分にFWガブリエル・マルティネッリに決められ、1-2の逆転負け。決勝トーナメント1回戦での敗退が決まった。
「外から見ていて、本当によく戦ってくれていたし、どっちに転んでもおかしくないゲームだったと思う。ここで終わるようなチームとは思っていなかったので非常に悔しいです」
MF遠藤航の負傷離脱により、W杯開幕前にチームキャプテンに急きょ就任した。「キャプテンとしてチームを助けられたかと言われたら…」と声を詰まらせると、涙をこらえつつ「まだまだそんなことはなかったという悔しい部分もある」と続けた。
「ただ、皆が一人ひとり意欲的にやってくれたし、雰囲気を作ってくれていたので、自分がどうこうというのはなかった。だからこそ、ここで終わるチームではなかったと思う」
大会の終わりをベンチで迎えた。日本代表のキャプテンマークを託されたDF板倉滉は試合後のフラッシュインタビューで「ここで終わるようなチームとは思っていなかったので非常に悔しいです」と声を落とした。
板倉自身はグループリーグ第3節スウェーデン戦で左太腿裏に違和感を覚えたこともあり、ブラジル戦はベンチで迎えた。試合は、前半29分にMF佐野海舟のミドルシュートで先制も、後半11分にカゼミーロ、45+5分にFWガブリエル・マルティネッリに決められ、1-2の逆転負け。決勝トーナメント1回戦での敗退が決まった。
MF遠藤航の負傷離脱により、W杯開幕前にチームキャプテンに急きょ就任した。「キャプテンとしてチームを助けられたかと言われたら…」と声を詰まらせると、涙をこらえつつ「まだまだそんなことはなかったという悔しい部分もある」と続けた。
「ただ、皆が一人ひとり意欲的にやってくれたし、雰囲気を作ってくれていたので、自分がどうこうというのはなかった。だからこそ、ここで終わるチームではなかったと思う」