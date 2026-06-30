「素晴らしい戦いをしたけど…」守備で貢献の前田大然、土壇場での逆転負けも「胸を張って帰りたい」
日本代表のFW前田大然（セルティック／スコットランド）が、ブラジル代表戦を振り返った。
現地時間29日、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で日本はブラジル代表と対戦した。
決勝トーナメントでの初勝利を目指す日本は、5度の優勝を誇るブラジルとの一戦。前半から押し込まれる展開となる中、29分にはパスカットから持ち出した佐野海舟が日本代表初ゴールを記録し先制した。
リードして後半に入った中、56分にクロスからカゼミーロに同点ゴールを許す。その後もブラジルに押し込まれた中で、日本も何度かチャンスを作るもゴールを奪えず。するとアディショナルタイム5分、ガブリエウ・マルティネッリにゴールを奪われ逆転を許してしまい、2ー1でベスト32で敗退となってしまった。
この試合ではシャドーに入り、鋭いプレスでブラジルを苦しめていた前田は「素晴らしい戦いをしたんですけど、相手もやっぱり力ありましたし、まだまだかなっていうのもあります」と、ブラジル相手に良い戦いをできたものの、足りないものがあるとコメント。後半圧力を受けていたことについては「自分たちはできるっていう感覚はもちろんありましたけど、前の選手が強いし、守備に回る時間が多かったので、時間の問題だったのかなとも思います」と、最後に逆転を許したが、守備の時間が長すぎたと振り返った。
世界との差については「僕たちがこれまでやってきたっていうことは変わりないし、胸を張って日本に帰りたいなっていうのはあります」とコメント。応援してくれたファン・サポーターには「たくさんの人が来てくれましたし、日本でも夜中やのにみんな起きて見てくれてると思うので、本当にありがとうございました」と、感謝の気持ちを示した。
現地時間29日、FIFAワールドカップ2026の決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）で日本はブラジル代表と対戦した。
決勝トーナメントでの初勝利を目指す日本は、5度の優勝を誇るブラジルとの一戦。前半から押し込まれる展開となる中、29分にはパスカットから持ち出した佐野海舟が日本代表初ゴールを記録し先制した。
この試合ではシャドーに入り、鋭いプレスでブラジルを苦しめていた前田は「素晴らしい戦いをしたんですけど、相手もやっぱり力ありましたし、まだまだかなっていうのもあります」と、ブラジル相手に良い戦いをできたものの、足りないものがあるとコメント。後半圧力を受けていたことについては「自分たちはできるっていう感覚はもちろんありましたけど、前の選手が強いし、守備に回る時間が多かったので、時間の問題だったのかなとも思います」と、最後に逆転を許したが、守備の時間が長すぎたと振り返った。
世界との差については「僕たちがこれまでやってきたっていうことは変わりないし、胸を張って日本に帰りたいなっていうのはあります」とコメント。応援してくれたファン・サポーターには「たくさんの人が来てくれましたし、日本でも夜中やのにみんな起きて見てくれてると思うので、本当にありがとうございました」と、感謝の気持ちを示した。
【動画】ロスタイムの悲劇…ブラジルと渡り合うも逆転負け
日本🇯🇵がブラジル🇧🇷から先制点！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 29, 2026
佐野海舟がインターセプトからそのまま持ち込み、圧巻のフィニッシュ⚽️
🏆FIFAワールドカップ ラウンド32
🆚ブラジル×日本
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カゼミーロ🇧🇷がヘディングで同点弾！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 29, 2026
ブラジルが試合を振り出しに戻す⚽️
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド32
🆚ブラジル×日本
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後半ATにブラジルが劇的勝ち越し弾！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) June 29, 2026
途中出場マルチネッリ🇧🇷が値千金の逆転ゴール
🏆️#FIFAワールドカップ ラウンド32
🆚ブラジル×日本
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