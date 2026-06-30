「悔しいな」「ありがとう」90＋５分に痛恨被弾…森保J、ブラジルに敗れ決勝T初戦敗退もファンからは「日本も確実にレベル上がってる」「よく頑張ったよ」の声【W杯】
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦し、１−２で敗れた。
最多優勝回数（５度）を誇る王国ブラジル相手に、日本は立ち上がりから押し込まれた。それでも29分、佐野海舟がカウンターから右足でネットを揺らして先制。しかし、56分に失点して追いつかれると、終了間際の90＋５分にも被弾。このまま終了し、決勝トーナメント初戦で敗退となった。
この結果にSNS上でファンからは「悔しいな」「もうちょいだった」「もしかしたら歴史を変えるかもって思わせてくれた試合でした」「ありがとう」「日本も確実にレベル上がってる」「いい戦いだった」「よく頑張ったよ、本当に」「間違いなく本気の王国を追い詰めた」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
最多優勝回数（５度）を誇る王国ブラジル相手に、日本は立ち上がりから押し込まれた。それでも29分、佐野海舟がカウンターから右足でネットを揺らして先制。しかし、56分に失点して追いつかれると、終了間際の90＋５分にも被弾。このまま終了し、決勝トーナメント初戦で敗退となった。
この結果にSNS上でファンからは「悔しいな」「もうちょいだった」「もしかしたら歴史を変えるかもって思わせてくれた試合でした」「ありがとう」「日本も確実にレベル上がってる」「いい戦いだった」「よく頑張ったよ、本当に」「間違いなく本気の王国を追い詰めた」といった声が上がった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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