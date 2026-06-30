「まじか」日本対ブラジル戦、78分の選手起用に本田圭佑は驚き「相当サプライズ」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。
29分に佐野海舟の得点で先制した森保ジャパンは、１点をリードしたまま前半を終えた。しかし、後半に入って56分に同点弾を献上した。
その後も押し込まれる時間帯が続くなか、78分に選手交代に踏み切る。伊東純也と鎌田大地に代えて、田中碧と町野修斗を投入した。
町野の起用に、NHK BSの中継で解説を務める本田圭佑は「まじか」「相当サプライズ」などと少し驚いた様子をみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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29分に佐野海舟の得点で先制した森保ジャパンは、１点をリードしたまま前半を終えた。しかし、後半に入って56分に同点弾を献上した。
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