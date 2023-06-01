ブラジル戦では、いつもよりソックスを上げてプレーしている中村（右）。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　中村敬斗のソックスの長さが再び注目を集めている。

　日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。

　中村はグループステージ最終節のスウェーデン戦で、いつものようにソックスをすねの下辺りまで下げていた。しかし、主審にソックスの短さを指摘され、ソックスを上げてのプレーを余儀なくされた。
 
　その影響があったのか。ブラジル戦に先発した中村は、ソックスをいつもより上げている印象だ。

　その変化に、SNS上では「今日はソックス長くないか？」「ソックス短いの許してくれよ...」「許されなかったか」「ソックス長いな。足つらないか心配」「ソックスちょっと長くしてる？」「調子落ちないよね？」といった声が上がっている。

　調子に影響が出ないことを願いたい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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