「足つらないか心配」「ソックス短いの許してくれよ...」スウェーデン戦で主審に指摘された中村敬斗。ブラジル戦での変化に反響「ちょっと長くしてる？」【Ｗ杯】
中村敬斗のソックスの長さが再び注目を集めている。
日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。
中村はグループステージ最終節のスウェーデン戦で、いつものようにソックスをすねの下辺りまで下げていた。しかし、主審にソックスの短さを指摘され、ソックスを上げてのプレーを余儀なくされた。
その影響があったのか。ブラジル戦に先発した中村は、ソックスをいつもより上げている印象だ。
その変化に、SNS上では「今日はソックス長くないか？」「ソックス短いの許してくれよ...」「許されなかったか」「ソックス長いな。足つらないか心配」「ソックスちょっと長くしてる？」「調子落ちないよね？」といった声が上がっている。
調子に影響が出ないことを願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。
中村はグループステージ最終節のスウェーデン戦で、いつものようにソックスをすねの下辺りまで下げていた。しかし、主審にソックスの短さを指摘され、ソックスを上げてのプレーを余儀なくされた。
その影響があったのか。ブラジル戦に先発した中村は、ソックスをいつもより上げている印象だ。
その変化に、SNS上では「今日はソックス長くないか？」「ソックス短いの許してくれよ...」「許されなかったか」「ソックス長いな。足つらないか心配」「ソックスちょっと長くしてる？」「調子落ちないよね？」といった声が上がっている。
調子に影響が出ないことを願いたい。
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