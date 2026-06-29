YouTubeチャンネル「次晴ホビーチャンネル」が、「昭和の空気が残るホビー屋さんに行ったら、居心地良すぎて沼りました」と題した動画を公開しました。荻原次晴が創業50年以上となる町の模型店「ホビープラザ」を訪れ、その圧倒的な品揃えと独特の雰囲気に「めっちゃ居心地いい」と没頭する様子を紹介しています。



たまプラーザ駅近くにある「ホビープラザ」を訪れた荻原。ショーウィンドウに飾られた精巧な飛行機やガンプラの完成品に心を躍らせながら入店すると、出迎えたのは店長の岡崎さん。同店は創業50年を超え、現在も80～90代のシニア層から小学生まで幅広い世代の常連客に愛されていると言います。



一歩足を踏み入れると、床から天井までぎっしりとプラモデルが積まれた空間。荻原は「俺の肩幅しかない」と驚きつつも、「めっちゃ居心地いいのなんだろうね」とその昭和レトロな雰囲気にすっかり魅了されました。店内には日本のメーカーだけでなく、アメリカの「AMT」やイタリアの「イタレリ」、イギリスの「エアフィックス」など、世界各国の珍しいキットが所狭しと並んでいます。



さらに、店長の岡崎さんがプラモデルの製作代行も行っていることが判明。現在「半年後」の完成待ちになるほどの人気ぶりで、費用について「（キット代の）10倍くらい」と明かされると、荻原は「ええ！」と驚愕の声を上げた。古いキットの説明書を取り出して当時の思い出を語り合うなど、時間を忘れてプラモデル談義に花を咲かせる場面も。



事前の打ち合わせでは「30分くらいで収録終わりそうだよね」と話していたという荻原だが、結局1時間半も居座る結果に。時代を超えて愛される町の模型店の魅力と、荻原のホビー愛が存分に伝わる動画となっています。



【ホビープラザ】

住所：神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-20-1-101

Tel/Fax：045-902-5797

営業時間：11：00AM～8：00PM

定休日：水曜日



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