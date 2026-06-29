イングランド代表の”希望と団結”描くドラマ、U-NEXT独占配信 サウスゲート監督役の声優は安元洋貴
サッカー・イングランド代表を再建したガレス・サウスゲート監督の軌跡を描くドラマ『ディア・イングランド／逆境からのキックオフ』が、U-NEXTで独占配信されている（全4話）。実話をもとに描かれた奇跡と再生の物語で、「FIFAワールドカップ2026」が盛り上がっている今だからこそ見ておきたい、魂を揺さぶる実話ベースのヒューマンドラマとなる。
【予告動画】イングランド代表の逆境と再生の感動ドラマ『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』
本作は2024年ローレンス・オリヴィエ賞最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こした舞台を映像化。EURO2016で歴史的敗退を喫し、崩壊の危機にあったイングランド代表に、1996年大会でPKを外した苦い経験を持つサウスゲートが暫定監督に就任し、心理学者ピッパ・グレンジをチームに迎え入れるなど、従来の常識を覆す改革を断行する。
勝利至上主義や有害なマッチョイズムから脱却し、「弱さを見せること」を恐れず、選手の精神的成長を重視するチーム作りを実践。2018年FIFAワールドカップでの躍進から、EURO2020でのPK戦の敗戦、24年W杯までの激動の8年間を通じ、チームと国に希望と団結を取り戻していく姿を描く。
主人公・サウスゲート役は、舞台版から続投するジョセフ・ファインズが務める。そのほか、ハリー・ケイン、マーカス・ラッシュフォード、ブカヨ・サカなどの選手たちを若手俳優たちが演じる。日本語吹替版では、サッカー好きとしても知られる安元洋貴が同役を担当するほか、田村睦心、八代拓、野津山幸宏、金子誠、細川祥央、金城慶ら実力派声優が参加する。
安元は「スター選手を擁しながら結果が出ない時期が続いたイングランド代表。その過渡期を選手として支え、監督としてチームを再建させたサウスゲートは、どのような手腕でチームを強くしたのか、そのプロセスはこのドラマを通して知ることばかりでした」とコメント。「チームや社会、あるいは会社といった組織を俯瞰的に見るための学びが凝縮された、サッカーだけではない面白さがある1作です」と作品の魅力を語った。
【予告動画】イングランド代表の逆境と再生の感動ドラマ『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』
本作は2024年ローレンス・オリヴィエ賞最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こした舞台を映像化。EURO2016で歴史的敗退を喫し、崩壊の危機にあったイングランド代表に、1996年大会でPKを外した苦い経験を持つサウスゲートが暫定監督に就任し、心理学者ピッパ・グレンジをチームに迎え入れるなど、従来の常識を覆す改革を断行する。
主人公・サウスゲート役は、舞台版から続投するジョセフ・ファインズが務める。そのほか、ハリー・ケイン、マーカス・ラッシュフォード、ブカヨ・サカなどの選手たちを若手俳優たちが演じる。日本語吹替版では、サッカー好きとしても知られる安元洋貴が同役を担当するほか、田村睦心、八代拓、野津山幸宏、金子誠、細川祥央、金城慶ら実力派声優が参加する。
安元は「スター選手を擁しながら結果が出ない時期が続いたイングランド代表。その過渡期を選手として支え、監督としてチームを再建させたサウスゲートは、どのような手腕でチームを強くしたのか、そのプロセスはこのドラマを通して知ることばかりでした」とコメント。「チームや社会、あるいは会社といった組織を俯瞰的に見るための学びが凝縮された、サッカーだけではない面白さがある1作です」と作品の魅力を語った。