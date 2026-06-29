知らずにやっているかも？人が離れていく「6つの原因」と人間関係を修復する対処法

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【知らずにやる】これが多いと嫌われる！なぜか人が離れていく原因6つと対処法」を公開した。動画では、人間関係がこじれてしまう根本的な理由と、それを防ぐための具体的なアクションが解説されている。



Ryota氏はまず、人間関係が壊れる要因の多くは喧嘩や意地悪ではなく、「誤解によって嫌悪感が発生する」ことにあると定義する。連絡が遅れたり説明を面倒くさがったりすることで、相手に不信感を与えてしまうのだ。これを防ぐためには、状況を丁寧に説明して誤解を与えない振る舞いが重要になる。



また、「小さなコミュニケーションの無さ」も人が離れていく原因として挙げられた。Ryota氏は「言わなきゃ分かんないです。もしくは行動で分かりやすく示さないと分かんない」と指摘。些細な挨拶や「誘ってくれてありがとう」といった一言の積み重ねが、人間関係を円滑にすると語る。



さらに、余計な言葉を付け加えてしまう「一言多い」発言や、スマホを触りながら話を聞く「相手に関心を向けない」態度も、相手を不快にさせる要因であると警告する。衝動的に言いたくなったことは一度心の中で唱えたり、人と話すときはスマホを置いて相手の方を向くなど、日常で実践できる改善策が提示された。他にも、時間に遅れるなどの「ルーズな部分」や、感謝や返礼を忘れる「もらうばっかりで与えない」態度も、相手への丁寧さや敬意が欠けている証拠だと解説した。



人間関係においては、自分がどのような性格かに関わらず、相手を尊重し丁寧に向き合う姿勢が不可欠である。Ryota氏は「当たり前と思わずに感謝ですよ」と述べ、日々の些細な心掛けが良好な人間関係を長く続けるための鍵であると結論付けた。