梅雨でも最高に楽しめる宮古島旅行！絶景ビーチと絶品沖縄グルメを満喫する贅沢プラン

YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「梅雨でも楽しめる宮古島旅行 Vol.1 絶景ビーチと沖縄グルメを大満喫！」と題した動画を公開しました。動画では、ケータさんがゲストのなっこさんと共に、宮古島で観光スポットやご当地グルメを楽しむ様子を収めています。



初日はマンゴーカフェで合流し、夜は「琉球の風 屋台村」で島唄ライブを聴きながら、島おでんやゴーヤーチャンプルーをつまみにオリオンビールで乾杯。翌日は「宮古島 海中公園」の海中観察施設でカラフルな熱帯魚を観察し、「雪塩ミュージアム」では人気の雪塩ソフトクリームを味わうなど、天候を問わず楽しめる屋内スポットを満喫する姿が見られました。



その後、天気が回復した「与那覇前浜ビーチ」を訪れると、透明度の高い宮古ブルーの海を前に「キレイすぎる！！」と感動する場面も。食事シーンも非常に充実しており、「Cafe Irayoi」でのイカスミリゾットやタコライス、「薬膳火鍋 小肥羊」での本格火鍋、「ひろちゃん食堂」のボリューム満点な定食など、幅広いジャンルのグルメが紹介されています。



梅雨の時期でも宮古島の魅力を存分に引き出す観光ルートやグルメ情報は、今後の旅行計画を立てるうえで大いに参考になりそうです。