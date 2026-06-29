YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「台湾旅行記 #4 台湾101と四四南町、華山1914文化創意産業のぶらり旅。夜は台北のゲイスポット「皇池温泉」へ！」と題した動画を公開しました。動画では、天馬さんらが台湾101をはじめとする台北の人気観光スポットを巡り、夜は温泉と絶品グルメを満喫する様子を届けています。



動画は台湾101の散策からスタート。地下の広大なフードコートで、阿官師五星麵舗のまぜ麺や牛肉スープ、エビが乗ったご飯など、台湾ならではのグルメを堪能します。食後は展望台へ向かい、地上約400mからの景色を一望。展望台内にあるフォトスポットで記念撮影を楽しんだ後、併設のカフェ「kafeD」でケーキと台湾茶を味わい、優雅なひとときを過ごしました。



続いて一行は、レトロな街並みが残る四四南村（スースーナンツン）へ。軍の施設をリノベーションした敷地内で写真を撮ったり、人気のベーグル店「好丘（Good Cho's）」で買い物を楽しみます。さらに、文化・商業施設である華山1914文化創意産業園区にも足を運び、ユニークな雑貨やアート作品を見て回りました。



夜は台北郊外にある「皇池温泉御膳館」へ。温泉でリフレッシュした後は、大ちゃんやむっくさんと合流し、名物の「皇池砂鍋粥」や牛肉炒めなどの台湾料理を囲んでビールで乾杯。「めちゃめちゃ美味い！ご飯に乗っけて食べたいコレ…」と絶賛する姿や、「台湾、油が独特ですよね」といったローカルならではの食レポも飛び出しました。



台北のランドマークから歴史あるリノベーションスポット、そして郊外の温泉まで、台湾の多彩な魅力が詰まった今回の動画。次の台湾旅行の計画を立てる際、モデルコースとして大いに参考になりそうです。



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