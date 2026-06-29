「異世界」のような美しさ！幻想的なランタンが灯る古都ホイアンの夜を満喫

YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が、「幻想的な古都ホイアンでデート旅」と題した動画を公開した。動画では、ケータさんとUMAさんがベトナム中部の古都ホイアンを訪れ、シルク工房の見学から夜の旧市街散策、名物料理まで、ノスタルジックな街の魅力をたっぷりと紹介している。



雨が降る中、プライベートツアーのガイドとともに車で移動し、まずは高級生地シルクをつくっている刺繍工房「Thang Loi（タンロイ）」を見学する。無数の蚕から極細の糸を紡ぎ出し、織機で色鮮やかなシルク生地が織り上げられていく伝統的な工程を目の当たりにし、「初めて見た」「すごい」と感嘆の声を上げた。



その後、夜のホイアン旧市街へと足を運ぶ。1593年に日本人が架けたとされる木造橋「日本橋（来遠橋）」や、朱印船の絵図が飾られた「日本文化の展示の家」を訪れ、長崎との類似点など、日本とベトナムの歴史的な繋がりについて理解を深めた。



続いて、トゥボン川でボートに乗り、伝統的な灯籠流しを体験。しかし、水面に浮かべたはずの灯籠がすぐにひっくり返って沈んでしまうというハプニングが発生し、思わず笑いが巻き起こる一幕も。この日は大雨の影響で川の水位が上昇しており、一部が水に浸かったままライトアップされた街並みをボートで進むという、「完全に異世界」な風景を満喫している。



散策の後は、現地のレストランでホイアン名物料理の数々を堪能。米粉の皮で具材を包んだ「ホワイトローズ」や揚げワンタン、独特な風味の麺料理などを味わいながら、本音の食レポを展開した。



ランタンの温かな光に包まれる夜のホイアンの美しさと、歴史や文化に触れる体験の数々は、画面越しでも旅行気分を存分に味わえる内容となっている。次回のベトナム旅行の計画に、役立ててみてはいかがだろうか。