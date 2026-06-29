YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「台湾旅行記#2 昼はカマコーヒー。夜は熊系ゲイナイトに参戦！」と題した動画を公開しました。出演者の天馬さんが、台湾旅行3日目のローカルな朝食から、アートスポット散策、そしてディープなナイトイベントまで、現地の空気を存分に満喫する様子が収められています。



動画は、台湾3日目の爽やかな朝からスタート。天馬さんは友人たちと合流し、台湾式朝ごはんが食べられるお店「四海豆漿大王」へ向かいます。名物の鹹豆漿（シェントウジャン）や小籠包、具だくさんのおにぎりを注文し、「マジで台湾の豆乳めちゃめちゃ美味しい」と大絶賛。初めて食べるという現地の小籠包や、もち米を使ったおにぎりにも舌鼓を打ち、大満足の朝食タイムとなりました。



その後は、かつてのタバコ工場をリノベーションしたアート施設「松山文創園区」へ足を運びます。ヴィンテージ雑貨やアンティークが並ぶマーケットを散策し、表情が豹変するユニークな熊のぬいぐるみを購入して楽しむ一幕も。歩き疲れた後は、おしゃれなカフェ「CAMA COFFEE ROASTERS」でカマラテとケーキを注文。仲間たちとチャンネルの裏話や編集担当に関する話題で、和やかなティータイムを過ごしました。



夜は一転して、熱気あふれるナイトイベントに参戦。きらびやかな照明と大迫力のステージを楽しんだ後は西門エリアへ戻り、仲間たちと賑やかな飲み会を満喫しました。「今日もまた色んな人に会って楽しくなっちゃって」と語り、充実した一日を笑顔で振り返っています。



ローカルグルメからトレンドの観光スポット、そしてディープな夜のエンターテイメントまで、台湾の多様な魅力がたっぷりと詰まった動画となっています。次回の台湾旅行のプラン作りに、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。



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