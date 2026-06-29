旅行系YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「【福岡&下関】の節約グルメ旅！ウエストの激安モツ鍋、門司港レトロで絶品焼きカレー、唐戸市場のお寿司を堪能」と題した動画を公開しました。動画では、とくめいさんが2泊3日で福岡県と山口県の下関を巡り、ご当地グルメをリーズナブルに楽しむ様子が紹介されています。



1日目のランチに訪れたのは、新鮮な魚をお手軽な価格で楽しめると評判の「海鮮丼てんや」。1200円のスペシャル丼はボリューム満点で見た目も華やかです。とくめいさんは「この値段で提供できるのが不思議なくらい」と、コストパフォーマンスの高さに驚きを見せました。



夜には、うどん居酒屋の「ウエスト」へ。ここでは17時から注文できる1人前290円のモツ鍋を2人前堪能しました。うどん出汁をそのまま使ったスープと、しっかりとした大きさのモツが特徴で、「寒い中で食べるモツ鍋は格別ですね」と大満足の様子です。



2日目の宿泊先は、北九州市にある「ホテルリリーフ小倉 ANNEX Book&Stay」。個室風のキャビンルームに宿泊しつつ、24時間カレーやうどんが食べ放題という充実したサービスを満喫しています。



3日目は門司港エリアへ足を延ばし、創業50周年を超える老舗喫茶店「喫茶リバー」で名物の白い焼きカレーを注文。たっぷりのチーズとまろやかな辛さのカレーがマッチし、「これは理想的なカレーです」と絶賛しました。その後、関門トンネル人道を徒歩で渡って本州の下関へ。到着した「唐戸市場」では、1貫100円の新鮮なお寿司を海を眺めながら味わい、充実したグルメ旅を満喫しています。



福岡や下関の観光名所とともに、安くて美味しいご当地グルメやユニークな宿泊施設が次々と登場する今回の動画。予算を抑えつつもご当地の味をしっかり楽しみたい旅行の計画を立てる際に、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。



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