週末の旅行プランはこれで決まり！お得な「みさきまぐろきっぷ」を活用した三浦半島の満喫モデルコース

YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「みさきまぐろきっぷで行く！三浦半島の日帰り旅 舟盛り定食に観光船も楽しめるモデルコース」を公開した。神奈川県の三浦半島をお得に満喫できる「みさきまぐろきっぷ」を利用した日帰り観光から、東京での個性的なグルメや破格の宿泊まで、充実した関東旅行の様子を紹介している。



動画内で紹介されている「みさきまぐろきっぷ」は、京急線の往復乗車券とバスのフリー乗車券に加え、対象店舗で使える「まぐろまんぷく券」と、アクティビティなどに利用できる「三浦・三崎おもひで券」がセットになったお得なチケット。とくめいさんは友人とともに三浦半島へ向かい、まずは「うらりマルシェ」のさかな館でマグロや海産物を見て回る様子が収められている。



その後、行列のできる人気店「くろば亭」にて、きっぷの「まぐろまんぷく券」を利用して「船盛り定食」や「まぐろカルビ定食」を堪能。「めちゃくちゃ美味そうじゃない？」「ここまで来て正解だったな～って思う」と、豪華なマグロ料理に大満足の様子。さらに「おもひで券」を使い、水中観光船「にじいろさかな号」に乗船し、海中の魚を観察したり、カモメにエサをあげたりと三崎の海を存分に満喫している。



三浦半島を楽しんだ後は東京へ移動し、独創的なメニューを提供するカレー店「CUTTECO」や、原宿にあるクマが壁の穴からドリンクを手渡す「ANAKUMA CAFE」など、個性豊かな飲食店を巡る。宿泊先には、目白駅近くにあるゲストハウス「bnb+ Secret base Mejiro」を1泊1000円で利用するスマートな一面も見せた。



移動から食事、体験までがセットになったお得な「みさきまぐろきっぷ」の活用法をはじめ、関東のディープなスポットを巡る様子は、次の休日の旅行計画を立てる際の参考になりそうだ。