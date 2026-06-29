人気タレントには多くのCM仕事が舞い込む。一方で昨今はCMも“炎上”の危険をはらむ。一般視聴者である老若男女1000人に聞いた、あなたが「モヤる」CMはどれ？ただのタレント個人の人気・不人気投票ではなく、「◯◯が出ている□□のCM」という声のみ算出。名指しで嫌われているCMは、どこの会社の誰が出ているどんなもの？

【結果一覧】「モヤる」CMランキングTOP10

テレビから、また動画サイトなどでも日々流れる、商品・サービスの購買を訴求するCM。見て「欲しくなった」もあれば、「何これ」と不快にさせるものも。現在放送中の、最もモヤっとするようなCMは？

10位は芦田愛菜＆出川哲朗＆小池栄子「ワイモバイル」

「聡明な芦田愛菜さんまで出演しているのにバカみたいな雰囲気」（67歳・男性）

「つまらないしうるさい」（46歳・男性）

「騒がしくて不快」（73歳・女性）

9位は佐々木舞香「マクドナルド」

食べ物のCMなのに「食べていない」「食べているフリ」と物議。

「食べたフリがあざとい」（55歳・女性）

「マックを宣伝する気が全然なさそう。男性関係や性格面で炎上しているのを見てイメージが悪い」（27歳・女性）

8位は綾瀬はるか「UNIQLO」

視線はやはり脱いだ上半身に……。

「上半身裸になる必要はない」（75歳・女性）「背中でも女性の裸をあんなに公にしたら良くないと思う」（16歳・女性）といった主に女性の声を集めつつ、「おしゃれすぎて親近感がわかないから」（59歳・男性）という、ある意味、好意的な意見も。

7位は角田晃広（東京03）「Uber Eats」

社内や街中がUberを頼む人と配達員であふれ、それに驚き続ける角田が「え!」を連呼……。

「何度見ても“え!”がうるさい」（53歳・男性）

「“えー!”の声がだんだん大きくなりうるさい」（55歳・女性）

「コントみたいで騒々しく“芸人の演技”が過ぎる」（40歳・男性）

6位はあのちゃんのCMすべて

今回のランキングでは少々例外。「◯◯が出ている□□のCM」という声のみ算出としたが、複数のCMに出演中のあのは、票が割れる以上に「あのちゃんのCMすべて」が嫌いという意見が最多。

「あのちゃんのだらしないしゃべり方がイライラする」（58歳・女性）

「どのCMが、というより、彼女が苦手」（59歳・女性）

「番組での悪口が不愉快だった」（62歳・女性）

ちなみに個別では、画面が左右に大きく揺れる「ライフカード」のCMが最も不評だった。

5位は木村拓哉「吉野家」

理由として、木村自身に罪はないようなものが多く……。

「キムタクとファストフードがマッチせず違和感しかない」（61歳・女性）

「リアリティーのなさとデリカシーのなさがあるので嫌い」（55歳・男性）

「食べたことないでしょ、吉野家の牛丼」（70歳・男性）

4位はWECARS

数々の不祥事が発覚した元ビッグモーター。「中古車はちょっと心配」などとナレーションの入るCMを展開中。そこが……。

「あんなことやっといて“中古車は心配”はない」（54歳・男性）

「あれだけの問題を起こして、平気で商売を続けようとする気持ちがわからない」（76歳・男性）

「企業名連呼がしつこくうるさい」（45歳・男性）

3位は「Amazon」雨の中のマスカラ

雨の中で抱き合う男女。雨で女性のマスカラが流れ落ちる。それでも抱き合い、女性は男性の背中に回した手でスマホをポチり、Amazonで注文──というシュールな展開。

「意味がよくわからない」（54歳・男性）

「何を訴えているのかわからない。そしてなんとなく不快」（74歳・女性）

「雨で崩れたマスカラを見せるのは気持ち悪い」（63歳・女性）

2位山田孝之「ヤクルト」

ロン毛×ヒゲは平成期からの“個性派俳優”のある種の典型ともいえるが、商品には……。

「健康的な商品のCMに長髪で長いひげはそぐわない」（59歳・男性）

「食品の宣伝には清潔感のある人を使うべき」（79歳・女性）

「山田孝之は好きですが、ひげを剃ってください」（80歳・男性）

「良い俳優なのに、このCMの容姿は不潔そのもの。イメージが大幅にダウン。口に入れたくないとすら思ってしまう」（80歳・男性）

山田自身の評価は高いのだが……。

1位は高須克弥＆松本人志「高須クリニック」

起用が大きな話題となったこちらが1位。地上波でも流れたことで、騒動以来となる松本人志の地上波復帰となったのだが──。

「松本さん起用以前から金持ち自慢のようなCMで苦手」（77歳・女性）

「ヘリで飛んでいるから何？」（56歳・男性）

高須クリニックのCMはいつもと同じフォーマット。今回、松本は変装をしてCMに出演していた。

「面白いとは思うけど、どうせ出演するならありのままの姿で出てほしい」（54歳・男性）

「松ちゃんは好きだけど、テレビ復帰は“お笑い”でしてほしかった」（40歳・男性）

「仕事のオファーが来たら受けるのはタレントとして当然だろうけど、状況が状況だけにお金持ちに使われるのではなく、何かの番組で復帰した姿が見たかった」（60歳・男性）

タレントの好感度だけではCMは作れない。“起用の文脈・ストーリー”が問われる。もちろん炎上はもってのほか……。

※インターネットアンケートサイト「Freeasy」にて

5月下旬、全国の10代〜80代の男女1000人を対象に自由回答形式で実施