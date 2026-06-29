アニプレックスは、Nintendo Switch 2用鬼殺対戦アクション「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 2 Nintendo Switch 2 Edition + 「無限城編 第一章」キャラクターパス」を10月29日に発売する。価格は7,810円。

本作は2025年8月に発売された「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 2」のSwitch2エディション。ゲーム本編に加えて追加ダウンロードコンテンツ（DLC）として発売された「無限城編 第一章」キャラクターパスがセットになっている。

Switch2版はハードの性能を活かして高解像度表示と60FPSに対応する。これによりキャラクターの細やかな表情や迫力ある技演出を鮮明に描写できる。2人でのオフライン対戦に加え、既存のSwitch版とのオンライン対戦も可能になっている。なお、本作の発売日と同日に既存のSwitch版向けとなる「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 2 Nintendo Switch 2 Edition アップグレードパス」も販売予定となっている。合わせて店舗別の購入特典も公開された。

【家庭用ゲーム「 鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚2」Switch 2 版 PV】【店舗別購入特典】

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(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable (C)「鬼滅の刃 ヒノカミ血風譚 2」製作委員会

