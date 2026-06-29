ゲレーロJr.と美技の共演

【MLB】レンジャーズ 3ー2 Bジェイズ（日本時間29日・トロント）

現地ファンの心を掴む身のこなしだった。ブルージェイズの岡本和真内野手が28日（日本時間29日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「4番・三塁」で出場した。4打数無安打に終わったものの、守備では存在感を発揮する好守を見せ、ファンは「最高のキャッチだ、オカモト」「カズマ・オカモト、私たちはあなたの大ファンです」と絶賛した。

初回に1点を先制され、迎えた2回2死。走者なしの場面で打席にはピーダーソンが左打席に立つと、先発のビーバーの8球目89マイル（約143.2キロ）のチェンジアップを逆方向にはじき返した。鋭いライナーとなったが、シフトで“ほぼ遊撃”の位置に守っていた岡本は瞬時に反応してダイブ。見事グラブに収め、本拠地のファンが歓声を送った。

今季守備でも高い貢献度を見せる岡本の華麗な横っ飛びキャッチを見た現地のファンは、すかさず反応した。「気に入ったよ」「すごい」「オカモトを通り過ぎるボールなどないよ」「オカモトは今日、三塁でショーを開催している」「回を終わらせる、なんてキャッチだ」と称賛が続いた。

そして岡本が好守を見せた直前、2回無死一塁の場面では、一塁を守っていた同僚のブラディミール・ゲレーロJr.内野手が一塁線への強烈な打球を好捕するなど、中心選手の2人が守備でチームを盛り立てた。試合には敗れ6連敗となってしまったものの、浮上するには岡本の攻守の活躍が必須となるだろう。（Full-Count編集部）