ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が２９日に放送され、この日放送される同局系音楽バラエティー番組「テレビ×ミセス」（月曜・後８時５５分）の収録現場の裏側を紹介した。

今回の「テレビ×ミセス」には「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」から総合司会を務める安住紳一郎アナウンサー、江藤愛アナがゲスト出演。Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥのメンバーらとさまざまなゲームにチャレンジした。

収録終了後にはＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥとトーク。他音楽番組で共演はするメンバーたちだが、スタッフから「音楽番組で見る姿とミセスのきょうの姿はいかがでしたか？」と尋ねられた。

これにＭｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥの大森元貴は「違っててあってほしい」とけん制。安住アナは「あの〜、音楽のステージの時ほどカッコよくはないですよね」と“爆弾発言”。これにミセスのメンバー一同「はあ〜！？」。それでも安住アナは「ちょっと若干『あれ？』っていう時は何回かあった」ととどめを刺したが、ミセスは大笑いだった。