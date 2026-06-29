大人から子どもまで、多くの人に愛される“回転寿司”。大手チェーンの『かっぱ寿司』が、人気玩具メーカー『タカラトミー』とのコラボレーション「かっぱ寿司キャンペーントミカ“あそべる！くるま”プレゼントキャンペーン」を発表した。

【写真】「意表を突いたな」デザイン話題、かっぱ寿司限定の激レア『トミカ』

かっぱ寿司オリジナルのトミカ

情報解禁となったのは、ダイキャスト製ミニカー『トミカ』とのコラボ。かっぱ寿司オリジナルのミニカーが、第1弾・第2弾で各1種ずつ登場する。

「6月29日から登場するのは、市場で魚を運ぶ運搬車をモチーフにした『ターレー（ぴちぴち動く鯛）』。氷を入れた発泡スチロールケースに鯛を乗せたデザインで、車輪の動きに合わせて荷台の鯛がぴちぴちと跳ねる仕掛けを搭載しています。第2弾のミニカーに関しては、現在はシルエットのみ明らかになっていて、詳細は今後発表される予定です」（グルメ情報誌ライター、以下同）

新鮮な魚を運ぶ市場の活気を表現している、かっぱ寿司オリジナルのトミカ。コラボの背景には、日本の“食育”への思いがあるという。

「かっぱ寿司は、子どもたちにとって店舗での時間が“おいしい”だけではなく、“楽しい体験”として記憶に残ることを目指しています。トミカとのコラボは、“おいしいお寿司の裏側を支えるはたらくくるま”がテーマ。子どもたちに“どうやって美味しい寿司が提供されているのか”という食の裏側にも興味を持ってもらいたいようですね」

プレゼントの対象となるのは、かっぱ寿司のアプリ会員限定。店内の飲食または持ち帰りでの会計税込3500円ごとに1台がプレゼントされるという。なお、キャンペーンは各店舗でミニカーがなくなり次第終了となる。

そんなかっぱ寿司とトミカのコラボは、昨年にも展開されていた。

「2025年の11月から12月にかけてのコラボでは、第1弾として『トラック（暗いところで光るいか）』、第2弾として『ターレー（ぴちぴち動くまぐろ）』が配布されました。これが大変な人気で、ネット上では“子どもがトミカにハマっててどうしても欲しかったけど、完売してて手に入れることが出来ませんでした”“期間中に行ったけどすぐに完売してしまって貰えなかった...”などの声が続出。フリマサイトでも取引が行われていますから、今回も争奪戦になるのでは」

再コラボの発表を受けて、SNS上では「うそやだ めっちゃ欲しい」「おっと、まさかの市場で活躍するあいつとは意表を突いたな」「海老で鯛を釣る...トミカで...客を釣る...」「ターレーだと！ これは欲しいが…3500円 一人で3500円は中々きっついぞ」「マグロが鯛に…！ てことは次は何が光るんだ…」など、さまざまな反応が寄せられている。

すでに盛り上がりを見せている、限定デザインのトミカ。ゲットしたい人は、お早めにかっぱ寿司へ！