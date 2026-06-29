本木雅弘や菅田将暉、宮舘涼太ら出演者と黒沢清監督の魂がぶつかり合う！『黒牢城』がメイキング映像＆写真を解禁

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本木雅弘が主演を務め、菅田将暉、宮舘涼太（Snow Man）らが出演する映画『黒牢城』（読み：こくろうじょう）が、大ヒットを記念し超ロングメイキング映像を解禁。作品名にちなみ“596（こくろう）秒”（＝9分56秒）にもおよぶ貴重な映像を公開し、同時に撮影メイキング写真も解禁された。

■映画史に刻まれる「言葉の斬り合い」――大ヒットの裏側を凝縮した、異例の“596秒”メイキング映像

解禁となった映像では、冒頭で主演の本木が「“戦国系心理ミステリー”という新しい映画のジャンルが生まれた」と自信を見せるなか、豪華キャスト陣のクランクインの様子や、数々の名作を生んだ時代劇の本場・京都太秦の松竹京都撮影所をはじめ、姫路城、明石城、篠山城、伊賀上野城、彦根城など国宝や重要文化財に指定される多くの歴史的建造物を巡る、大規模ロケの模様がたっぷりと収録。

また、巨匠・黒沢清監督が率いる“黒沢組”の精鋭スタッフたちがこだわり抜いた密室での撮影の裏側や、カンヌ国際映画祭で世界中を沸かせた本木と宮舘による弓の稽古、さらには地面に本物の土が敷き詰められた「地下牢」のセットの中で行われた荒木村重（本木）と黒田官兵衛（菅田）による一触即発の対峙シーンの裏側まで、贅沢に映し出されている。

映画史に刻まれる「言葉の斬り合い」を徹底的に追求し、キャスト・監督・スタッフが一丸となりながら魂をぶつけ合う姿は、すでに本編を観た人はもちろんこれから劇場へ足を運ぶ人の心も激しく揺さぶる内容となっている。

■劇中の息詰まる緊迫感とは対照的に笑顔満載!?豪華キャスト陣＆黒沢監督が情熱を注いだ撮影メイキング写真

また、映像とあわせて公開されたメイキング写真は、劇中で凄まじい心理戦を繰り広げた本木と菅田が黒沢監督を挟んで和やかな笑顔を見せる様子や、孤立無援の村重を支え続けた妻・千代保役の吉高由里子が、監督から花束を受け取り満面の笑みを咲かせているクランクアップカットなどを捉えた、計10点が公開に。

鋭い視線と凛とした佇まいで「荒木村重」という人物を生き抜いた本木。青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーら村重に仕えるクセ者ばかりの家臣たちとの充実した撮影の日々が感じられる写真からは、一同が駆け抜けた激動の撮影期間が凝縮されている。

■映画情報

『黒牢城』

6月19日（金）全国公開

原作：米澤穂信『黒牢城』（角川文庫/KADOKAWA刊）

監督・脚本：黒沢清

出演：本木雅弘

菅田将暉 吉高由里子

青木崇高 宮舘涼太 柄本佑

ユースケ・サンタマリア 吉原光夫 坂東龍汰

近藤芳正 矢柴俊博 木原勝利 河内大和 吉岡睦雄 上川周作 前田旺志郎 坂東新悟

荒川良々 渋川清彦 渡辺いっけい ／ オダギリジョー

配給：松竹

(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会